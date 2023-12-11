蔣萬安新創三箭發威 北市府首度參與ATCC大賽徵件

第21屆「ATCC 全國大專院校個案大賽」開跑，北市府過去僅提供行政協助，今年首度以「如何強化台北與世界的聯繫」為題參與徵件，市長蔣萬安的「新創三箭」再度發威。產發局專委許維倫今表示，ATCC結合國內外企業、NPO及新創界提供議題，至今逾4萬名學生參與，年輕世代有源源不絕的創造力，替城市、企業提供養分，種下希望種子。

本屆ATCC邀請台北市政府與其他6家企業夥伴，分別就品牌親善年輕世代、強化台北與世界的聯繫、為生命教育與安寧平權發聲出力、協助指標新創導入IMM並創造下一輪軸轉契機等方向規畫議題，邀請全國青年學子組隊提出創新解方，發想新的商業模式並兼顧社會公益。

產發局科長許健輝受訪時說，北市府首次以「如何強化台北與世界的聯繫」為題參與徵件，過去曾向蔣市長報告過，市府一直推動產業國際化、規模化，但目前台北的新創產業與世界其他新創產業相比，國際化及規模化程度稍微不足，所以要思考如何協助新創家速成長會是未來政策重點，也和「新創三箭」政策相關，希望能透過ATCC了解學生創意。

許健輝提到，ATCC是商業創議題案，往年都會找企業界、政府機關等出題，桃園市政府青年局也參與過，尋找需要解決的問題，讓學生發揮創意，舉辦工作坊告知學生需求，由學生提出企劃，一關關審查，過初審的隊伍，北市府和企業會提供相關經費，再透過複審、決審選出優勝隊伍。

許維倫致詞時表示，北市有良好環境、優秀人才，城市生活豐富多元，充分提供新創團隊成長所需養分，北市府成立創業服務辦公室單一窗口，有新創產業資源、輔導、貸款等服務，目前北市有13處創新基地，市府資金長期投入新創圈，已有長足發展，期盼能募資招募人才、拓展業務，解決國際化、規模化不足問題。

今天還邀請去年全國冠軍團隊《商七五虎醬》分享參賽心得，該隊去年挑戰「張老師」基金會「打造符合現代需求的心裡加油/充電站」議題，針對「張老師」在年輕族群知名度較不足的問題，規畫了一系列的活動，設計「張寶包怎麼了系列」做數位推廣，獲得廣大迴響，催生出「張老師」服務校巴，駛入校園提供學生心理諮商體驗。