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三重海世界人滿為患 新北市府第二座水樂園地點選定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。記者葉德正／攝影
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。記者葉德正／攝影

新北市「三重熊猴森樂園」每逢假日人滿為患，其中海世界水樂園暑期更是擠到爆，新北市高灘處另覓三重重陽橋下太陽地景公園，規畫第二座水樂園，將採向日葵意象設計噴水隧道等戲水設施與遮陽設備，預計明年發包。地方民代表示，該區是周遍建案林立，更是未來五泰輕軌、環狀線等車站中心點，可舒緩海世界人潮，也能成為地方重要休憩中心。

位於二重疏洪道的三重熊猴森樂園開幕以來人氣不墜，除了有超多滑梯設施，海世界水樂園更是人滿為患，暑假期間每天湧入上萬名來自北北基桃等地的戲水人潮，大排長龍景象，在地民眾都希望能有更多選擇。

新北市高灘處長張修銘指出，經在地議員不斷反應，市府經過多次會勘，原本還有找到另一處集美足球場附近草地，不過因該處颱風期間容易淹水，最後選定重陽橋下太陽地景公園設置親水設施，也能讓市府更集中管理與維護。

張修銘表示，目前規畫類似大佳河濱公園形式，提供灑水器、噴水拱門與隧道，提供親子戲水空間，除原本的景觀廁所，也會設置多處流動廁所，讓到此遊玩民眾方便使用；另太陽地景公園遊具也會一併重新規畫汰換，打造全齡共融公園，讓太陽地景公園有更多元玩法。

張修銘說，全案經費估算約1600餘萬元，目前正在規劃審查階段，先前開過一次會，目前正在調整中，預計明年開始設計，看預算情況可能明年底前可以發包。

新北市議員李翁月娥表示，海世界真的人太多，這塊地點經過會勘多次確定，此處靠近五泰輕軌F01站，還有集賢路、五華街的北環段Y22，除了提供三重、蘆洲居民，五股、泰山、新莊民眾也能方便抵達，此處也靠近蘆洲北側開發區與萬坪醫院，周邊有數十棟建案，將會是地方重要綠地休憩場所。

新北市議員彭佳芸表示，此處靠近重陽重劃區，將是周邊重要遊憩場所，先前她參與規劃會議，海世界因使用循環水，有消毒刺鼻臭味問題，加上周邊泥土會被民眾帶入，但這處水源非採循環水，水質問題應該能夠解決。

由於位在橋邊、河堤旁，彭佳芸認為必須要強化遮陽設施，否則家長孩子在等待遊玩時會非常痛苦，另外海世界因為防滑介面較粗糙，導致孩子遊玩容易受傷，此處材質選擇也要注意。

彭佳芸也說，海世界先前只開放假日與暑期，希望包括第二水樂園可以研擬開放平日，讓平日沒有上班的家長，也可以帶孩子去體驗相關設施。

新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。記者葉德正／攝影
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。記者葉德正／攝影

彭佳芸 親子

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