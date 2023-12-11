法規挨批窒礙難行 非都寵物殯葬用地解套 業者：逼我們成非法

現代人將毛寶貝當家人，送別寵物也不馬虎。新北市犬貓登記數達31萬隻，現有11家寵物殯葬業者，因法規未有寵物殯葬用地，業者遊走灰色地帶。動保處指出，其中8家位於非都市計畫土地，農業部7月修法後解套，已輔導2家送件，位於都計內土地的業者仍在等修法，業者批農業部法規窒礙難行，「逼我們成非法。」

農業部統計，2022年底全國犬貓登記數達222萬隻，其中新北高達31萬隻，動保處僅提供集體火化、簡易樹葬，有些飼主轉而找私人寵物殯葬業者，依個人信仰、需求，辦法會、誦經及入塔。都計土地使用分區的殯葬用地僅供人類使用，無寵物殯葬用地，非都計土地可變更為特定目的事業用地，作為寵物殯葬設施，因申設面積須達10公頃以上，幾乎都位處山坡地。

農業部7月11日公告修正「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，申設業者要符合火化、冰存及灑葬基地要件，經審核具公益性，可不受10公頃以上限制。動保處長楊淑方說，農業部修訂要點後，動保處陸續開3次說明會，輔導業者寫事業計畫申請合法，有2家11月底送件，通過機率大，有3家找非都計技師寫興辦事業計畫中，預計明年國土計畫法4月上路前送件。

「法規窒礙難行，逼我們成非法。」中華民國寵物殯葬業服務協會理事長呂國文說，法規要求建置汙染防治、水土保持及環境設施，光處理文書花費動輒4、500萬，還不一定會過，為符合法規建物甚至要重建，很多業者是賣出永久塔位，憂心消費者來告怎麼賠？