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頂樓斗笠大虎頭蜂巢剛摘除竟又來築巢 屋主被螫險送命

員工遭爆休假私拿蔬果回家 新北果菜證實：將記過解職

中央社／ 新北10日電
板橋果菜市場外觀照。圖／新北市果菜公司提供
板橋果菜市場外觀照。圖／新北市果菜公司提供

新北果菜運銷公司日前爆疑菜蟲案遭檢調偵辦後，媒體又接獲爆料有員工把公司當自家倉庫私拿果菜回家。新北果菜公司今天表示，經調查屬實，將予這名員工記過解職處分。

新北果菜公司日前爆發職員疑似圖利承銷商案，新北地檢署指揮新北市調查處發動搜索約談，曾姓股長涉犯背信罪，檢察官諭知新台幣5萬元交保。

當檢調持續偵辦時，有人再向媒體爆料稱，果菜公司有員工休假期間穿著便服到公司，把公司當成自家的採購場，免費私自拿取蔬果回家。

新北果菜公司總經理江惠貞對此表示，針對員工自行拿蔬果回家一事，已立即啟動行政調查，這名員工承認拿蔬果回家，屬員工個人不當行為，公司將予以記過解職處分。

江惠貞表示，媒體報導還提及公司有組長私下在林口、板橋的蔬果店兼職一事，經查這名員工已離職，公司已將相關事證於11月27日函請地檢署併案偵辦。江惠貞強調，公司對於員工在作業上有違規行為，一定會嚴查，絕不寬貸。

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