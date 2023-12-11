蔣萬安滿意度 綠營：人緣比柯好

台北市長蔣萬安上任將滿1年，調查市府員工滿意度出爐，蔣萬安獲71.72分，只贏前市長柯文哲任內最低2016年的69.53分，但蔣團隊一級主管的員工滿意度，整體比柯團隊好。綠營議員林延鳳說，代表蔣萬安「府內人緣比柯文哲好，但表現被認為比柯差」；藍營議員秦慧珠說，代表蔣施政是溫和穩健成長；白營議員陳宥丞、黃瀞瑩說，常有公務員抱怨「議而不決」，應思考怎麼做才能有所改變。

市府副發言人李政軒回應，蔣上任以來，市府團隊注重實事求是、面對解決問題，積極處理各項長期留下來的市政挑戰，今年大巨蛋啟用、主辦亞錦賽就是其中一例；施政第一年要替未來4年、中長期重要政策與建設立下基礎。

議員林延鳳調閱市政府員工對於施政的滿意度調查結果，蔣萬安在個人領導滿意度與評分面向，與去年相比雙雙小跌，滿意度為56.46%，雖比去年柯市府時期下跌1.29%，卻比柯任內年平均54.35%還高，至於表現評分是71.72分。

針對局處首長的評價，員工對市府一級主管的滿意度60.61%，比去年小升0.02%，贏過柯市府任內除2015年高點78.41%外的任一年度；表現評分71.39分，創下調查9年以來新低。

林延鳳說，蔣萬安雖不像柯「酷吏」般令人討厭，但有「小孩開大車」不懂市政的印象，應該反省為何表現會被認為比「整天喊撤換人、每天晨會罵人」的柯文哲還差。

不過國民黨議員秦慧珠認為，員工對長官的滿意度不僅有能力，還有首長做事方法、態度等，市府同仁對蔣滿意度是及格；尤其是第一年的能力表現都超過70分，外部民調整體表現也愈來愈好。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，內部公務員常常抱怨「議而不決」，行政效率降低；陳宥丞也表示，蔣對許多政策議案都是研議溝通，上任快滿1年，第三副市長還沒補齊。