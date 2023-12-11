1成北捷電梯扶梯 保養完就故障

台北捷運電扶梯及電梯故障事件頻傳，過去1年電扶梯故障停機高達674次，電梯停機374次，更有近8成的電梯及電扶梯保養完30天內就發生故障，還有近1成在保養完不到24小時出現故障。議員認為，北捷身為捷運模範生，不應頻繁發生類似事件；北捷表示，每周五都會檢查捷運站設備，將依合約要求廠商落實電梯、扶梯保養。

根據統計，從去年至今電扶梯故障次數674次，造成受傷人數有345人；電梯故障次數有374次，造成4人受傷。其中電扶梯及電梯保養完30天內故障近8成，還有電扶梯保養完當天或隔天就發生故障共57件、電梯有27件，發生率近1成。

市議員張斯綱指出，去年板南線新埔站手扶梯異常失速事件，30人摔成一團，驚險畫面到現在都記憶猶新，北捷相關的保養都按表操課，卻還是頻頻故障，是SOP出現異常？還是廠商保養有問題？

台北捷運公司總經理黃清信說，每周五會召開會議檢討電梯與電扶梯故障事件，經調查發現，有幾案是廠商在預防保養應檢出卻未檢出的故障，依照契約要求廠商未來故障事件發生後，將針對前次保養與故障發生周期的相關程度，確認保養是否落實。

黃清信坦言，預防保養是針對設備潤滑、清潔等，難免會有一些故障會是因機器元件故障，公司針對故障項目會統計，每年有訂定標準，包含周保養、季保養、年保養後發生故障頻率，來確認廠商保養有無落實。

北捷表示，台北捷運電梯有385台、電扶梯1182台，電梯平均每1.5年發生一次故障，電扶梯每2年發生一次故障，且針對重要零件設有重置周期，將與捷運局合作落實執行；至於外包廠商保養訂有三級查核機制，除要求廠商依契約規定維護外，對維護不良而衍生設備異常，會加重契約罰責。

機電業者吳先生表示，台灣人搭電扶梯習慣靠右邊站，左邊讓給其他人行走，雖不能直接證明是故障主因，但包含飛機在飛行時乘務員也會依乘客重量微調位置，讓飛機在飛行時保持平衡，就像是有些人使用汽車兩邊輪胎也會定期交換，保持平衡。