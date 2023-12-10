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台北大巨蛋地下室爆老鼠橫行 遠雄：亞錦賽期間開放飲食衍生問題

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
有民眾發現台北大巨蛋內鬧鼠患，還咬壞設備。圖／北市議員許淑華提供
有民眾發現台北大巨蛋內鬧鼠患，還咬壞設備。圖／北市議員許淑華提供

台北大巨蛋今晚進行中華台北隊與日本隊冠軍賽，沒想到卻鬧鼠患。北市議員許淑華表示，大巨蛋地下室轉播區有老鼠橫行，就怕咬壞光纖、電線等設備；遠雄回應，因亞錦賽期間開放飲食衍生鼠患問題，會做環境消毒，保障球迷觀賽體驗。

許淑華在Facebook發文表示，台北大巨蛋今晚冠軍賽，球迷非常期待中華隊對上日本隊，選舉行程滿滿期待看晚上轉播，沒想到台北大巨蛋地下室轉播區正面臨鼠患危機。

許淑華指出，老鼠到處亂竄，咬壞轉播設備的線材，嚴重的話會影響到轉播，今晚亞錦賽 台日大戰 ，萬一拍到一半，國際訊號跟攝影機的光纖被老鼠咬斷了轉播失敗，真的會丟臉丟到全世界，要求體育局大巨蛋籌備處，盡快通知遠雄做「清鼠大作戰」

遠雄回應，被拍到老鼠的區域為地下層，由於台北大巨蛋園區僅體育館取得使照，商場棟和辦公棟等建物仍屬於工區，另亞錦賽事期間開放民眾飲食，因而衍生鼠患問題，大巨蛋體育館內會進行環境消毒等衛生防治作業，以保障球迷觀賽體驗。

有民眾發現台北大巨蛋內鬧鼠患，還咬壞設備。圖／北市議員許淑華提供
有民眾發現台北大巨蛋內鬧鼠患，還咬壞設備。圖／北市議員許淑華提供

大巨蛋 老鼠 許淑華

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