台北大巨蛋地下室爆老鼠橫行 遠雄：亞錦賽期間開放飲食衍生問題

台北大巨蛋今晚進行中華台北隊與日本隊冠軍賽，沒想到卻鬧鼠患。北市議員許淑華表示，大巨蛋地下室轉播區有老鼠橫行，就怕咬壞光纖、電線等設備；遠雄回應，因亞錦賽期間開放飲食衍生鼠患問題，會做環境消毒，保障球迷觀賽體驗。

許淑華在Facebook發文表示，台北大巨蛋今晚冠軍賽，球迷非常期待中華隊對上日本隊，選舉行程滿滿期待看晚上轉播，沒想到台北大巨蛋地下室轉播區正面臨鼠患危機。

許淑華指出，老鼠到處亂竄，咬壞轉播設備的線材，嚴重的話會影響到轉播，今晚亞錦賽 台日大戰 ，萬一拍到一半，國際訊號跟攝影機的光纖被老鼠咬斷了轉播失敗，真的會丟臉丟到全世界，要求體育局大巨蛋籌備處，盡快通知遠雄做「清鼠大作戰」