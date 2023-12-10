新北溪南多地遭占用成行車死角 拆除大隊拆除打開視野

新北溪南地區開發早，有些公有土地因此無法有效利用，甚至遭占用。新北推動「新北美樂地2.0」，近期在新店區華中街及中和區建二路附近兩處公有地完成改善，排除違停車輛及占用多年的違建鐵皮屋，方便民眾通行，市容也感覺更加舒適。

養工處指出，位於新店區華中街47巷及中正路183巷之間，有一處面積約96平方公尺的公有閒置土地，長期遭汽機車占用，造成行人通行困難。養工處邀集交通局、區公所及當地里長會勘盼改善。

養工處說明，依地方民眾需求，完成標線、老舊鋪面改善，讓土地蛻變為機車停車格，使巷弄車輛停放井然有序，並解決因占用車位所產生的停車糾紛；該工程經費約31萬元，整體工程已於10月間完工。

養工處提到，另一件完成土地活化案地點位於中和區建二路、錦和路及建三路交叉路口，一處面積約50平方公尺的閒置土地，長期被鐵皮屋違建占用，造成行車死角，經過鑑界發現僅三分之一屬於私人土地。

養工處邀集交通及道路等相關單位研議並與私有地主協調溝通後，考量該路口動線複雜，為維護行車安全及市容景觀，由市府違章拆除大隊協助拆除鐵皮屋，打開路口視野；該工程經費約20萬元，整體工程於今年9月底完工。