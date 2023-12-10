變電箱之亂阻礙行人空間 中市府：3年內改善完畢
全台超過142萬個變電箱，台中市議員陳政顯指出，台電設置變電箱，只考慮自己施工方便，卻未考慮行人無障礙空間，他要求市府應秉好好管理，洗刷行人地獄汙名。建設局長陳大田說，市府盤點500多處變電箱須改善，已改善五成，將邀管線單位研商，預計3年內改善完畢。
陳政顯指出，台電在全台設312萬支電線桿、142電信或變電箱。他經常碰到人行道上連一般人走路空間都被剝奪，遑論行動不便的輪椅族。
他說，逛香港的人行道可發現幾乎看不到台式變電箱，香港人為何台中不能？地方政府有設置的同意權，拒絕台電變電箱變成行人路障礙，讓輪椅族行進方便，洗刷台中市「行人地獄」的罵名。
建設局長陳大田說，市府盤點出500多處須改善的台電變電箱位置，至今已改善五成，會持續要求台電施工須符合無障礙條件，預計3年內全數改善。
建設局另要求新設變電箱須下地或離開人行道，退讓到公共設施帶內。如須設在人行道上要留150公分的迴旋空間，如條件不許可，至少要有90公分，否則市府不同意設置。
陳大田說，最近市府將邀台電等工程單位研商，讓箱體可下地、轉向等，釋出行人空間。另箱體顏色、彩繪或塗鴉很不雅觀，市府也要求工程單位趕快改善。
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