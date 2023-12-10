變電箱之亂阻礙行人空間 中市府：3年內改善完畢

全台超過142萬個變電箱，台中市議員陳政顯指出，台電設置變電箱，只考慮自己施工方便，卻未考慮行人無障礙空間，他要求市府應秉好好管理，洗刷行人地獄汙名。建設局長陳大田說，市府盤點500多處變電箱須改善，已改善五成，將邀管線單位研商，預計3年內改善完畢。

陳政顯指出，台電在全台設312萬支電線桿、142電信或變電箱。他經常碰到人行道上連一般人走路空間都被剝奪，遑論行動不便的輪椅族。

他說，逛香港的人行道可發現幾乎看不到台式變電箱，香港人為何台中不能？地方政府有設置的同意權，拒絕台電變電箱變成行人路障礙，讓輪椅族行進方便，洗刷台中市「行人地獄」的罵名。

建設局長陳大田說，市府盤點出500多處須改善的台電變電箱位置，至今已改善五成，會持續要求台電施工須符合無障礙條件，預計3年內全數改善。

建設局另要求新設變電箱須下地或離開人行道，退讓到公共設施帶內。如須設在人行道上要留150公分的迴旋空間，如條件不許可，至少要有90公分，否則市府不同意設置。