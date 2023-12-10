公廁比住家還乾淨！ 台南水博館獲唯一博物館類績優公廁
環境部環境管理署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，是全國唯一以博物館類入選的場館。館方表示，感謝環保局協助指導，在既有基礎下，進一步提升公廁品質及環境整潔。
公廁評比活動評比活動共分為4組，加油站類、交通場站類、超商類及觀光遊憩類，以「公廁管理」、「硬體設施」、「教育宣導」及「質化說明」4大面向做評分指標，並且再將廁齡、使用人流及維護方式等因素設定加權計分，反映出管理單位的維護難度。
全國共有63處公廁報名，經過書面資料審查、實地考評，最終有35處特優單位脫穎而出，其中山上花園水道博物館是博物館類唯一獲得績優公廁的單位。
館方表示，為了讓遊客留下好印象，感謝清潔人員全心投入清潔維護，也希望需要民眾發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心來維持，讓優質的如廁習慣變成一種文化。
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