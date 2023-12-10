快訊

血壓高喝湯是大忌！醫揭冬天控制血壓NG行為：湯是一碗鹽水

北一女師轟新課綱無恥 1,814名台大生投票表態「38％贊成古文重要」

「大學生進廠打螺絲」 陸青年迎來零工時代？

公廁比住家還乾淨！ 台南水博館獲唯一博物館類績優公廁

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南山上花園水道博物館獲環境部績優公廁殊榮。記者李文德／翻攝
台南山上花園水道博物館獲環境部績優公廁殊榮。記者李文德／翻攝

環境部環境管理署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，是全國唯一以博物館類入選的場館。館方表示，感謝環保局協助指導，在既有基礎下，進一步提升公廁品質及環境整潔。

公廁評比活動評比活動共分為4組，加油站類、交通場站類、超商類及觀光遊憩類，以「公廁管理」、「硬體設施」、「教育宣導」及「質化說明」4大面向做評分指標，並且再將廁齡、使用人流及維護方式等因素設定加權計分，反映出管理單位的維護難度。

全國共有63處公廁報名，經過書面資料審查、實地考評，最終有35處特優單位脫穎而出，其中山上花園水道博物館是博物館類唯一獲得績優公廁的單位。

館方表示，為了讓遊客留下好印象，感謝清潔人員全心投入清潔維護，也希望需要民眾發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心來維持，讓優質的如廁習慣變成一種文化。

台南山上花園水道博物館獲環境部績優公廁殊榮。記者李文德／翻攝
台南山上花園水道博物館獲環境部績優公廁殊榮。記者李文德／翻攝

公廁 博物館

延伸閱讀

全國公廁評比 竹市「青草湖風景區公廁」獲特優

找日本專家給建議評比仍墊底 立委籲台鐵改善廁所清潔

工程師隨機找落單少女 生殖器磨蹭、逼口交下場出爐

高市公園內公廁不到2成！民代擔心長輩無處解放

相關新聞

公廁比住家還乾淨！ 台南水博館獲唯一博物館類績優公廁

環境部環境管理署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，是全國唯一...

上千張動議刪除單創紀錄 新北明年度預算只剩4天可審

新北市歲出高達2131億元的2024年度總預算，正在新北市議會審議，不過今年議員動議刪除單突破千張，創新北有史以來紀錄，...

搭乘台北捷運看亞錦賽 可抽AirPods Pro

2023年第三十屆亞洲棒球錦標賽今在台北大巨蛋進行季軍、冠軍戰，中華台北隊於18時30分迎戰日本隊，將開放2萬2000人...

新北2標竿區長屆退 粘雪琴譽為萬里媽媽 黃美華行動愛深坑

新北市有29名區長在第一線帶兵打仗，區長被視為小市長，行政能力、人格特質都要能勝任。新北萬里區長粘雪琴、深坑區長黃美華明...

黃金博物館「鑛山誌」第2期出版了 在地礦石遊戲場揭密

新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期已出刊，主題是「礦山遊戲場」。館方說，講述角度分別從童年記趣、礦山景物人事和博物館觀點切...

寵物公園設置難 蔣萬安：加強溝通

台北市長蔣萬安去年選舉主打「寵物三箭」政見包括建寵物公園，內湖「週美狗活動區」昨天啟用，也是北市第21座狗活動區，但議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。