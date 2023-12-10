上千張動議刪除單創紀錄 新北明年度預算只剩4天可審

新北市歲出高達2131億元的2024年度總預算，正在新北市議會審議，不過今年議員動議刪除單突破千張，創新北有史以來紀錄，本次定期會已延長10天不得再延，剩最後4天，議長已邀請黨團展開協商。綠營黨團認為，力拚本預算能在會期內審定，不過府會關係差，市府應積極解決議員對預算編列的質疑。新北市府發言人張愛晶表示，市府非常尊重議會職權，向來府會都是分工合作，市府會不斷積極溝通協調，希望一起為新北市政建設目標努力。

新北市議會第四屆第二次定期會原訂至12月4日，11月10日起至12月4日審查新北市2024年總預算，不過議員質疑市府編列未核實，大會決定延長10天至12月14日。

今年適逢選舉年，新北市長侯友宜請假參選總統，引發綠營議員不滿，根據統計，上周初新北市綠營議員提案的刪除動議單約800餘張，不過截至周五累計已突破1000張，創新北市有史以來最多的紀錄，預算審查只剩下4天，議長蔣根煌邀請黨團協商，但地方對14日能否審完預算不樂觀。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩指出，新北府會關係惡劣、互信基礎低，市長請假選舉，但市府很多預算編列都不核實，議員依照職權，才會要求市府清楚相關預算編列原因，她就舉例，祕書處出國宣導業務，光是美國15天就花了100多萬，議員要求說明祕書處卻擺爛。

只剩最後4天審議時間，鄭宇恩表示，尊重議長政黨協商程序，黨團希望至少公務預算能在周四前審議完畢，也希望市府加強溝通釋疑，不過她認為基金部分複雜、難度高，時間恐怕不夠。

國民黨團書記長廖先翔則表示，目前綠營議員有陸陸續續抽單，會尊重議長協調進度，不會預設立場，不過他認為，監督預算是議員職權，但目的應該是要為了市民，而不是監督政治立場，如果真的協調不順利，黨團才會討論下一步因應對策。

廖先翔也說，其實預算都經過小組審議，過去大會基本上都會給予尊重，像是立院也都會尊重委員會，否則小組審定的預算到了大會又要再重新討論，不符合效益。

蔣根煌表示，進入政黨協商後，目標就是希望在周四前完成，議員們也都是為了市政建設好，他也要求市府要多跟議員溝通，彼此互相尊重，讓預算早日通過，市政建設能夠順利推行。

新北市議會表示，雖目前動議單累計超過千張，但其實不少件經過溝通後，都有抽單，如工務局經過溝通後，議員就抽回20張。由於目前定期會已經延長一次，如果預算無法審竣，預計明年選後才有機會開臨時會再審。