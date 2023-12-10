新北2標竿區長屆退 粘雪琴譽為萬里媽媽 黃美華行動愛深坑

新北市有29名區長在第一線帶兵打仗，區長被視為小市長，行政能力、人格特質都要能勝任。新北萬里區長粘雪琴、深坑區長黃美華明年初即將屆齡退休，粘雪琴長期深耕萬里，有「萬里媽媽」封號。黃美華是深坑在地人，對地方大小事瞭若指掌，新北市副秘書長柯慶忠說，2人都是區長標竿，經營地方很有一套。

萬里區長粘雪琴是基隆人，她在新北市萬里區公所從最基層的課員做起，一路升上財政課長、民政課長、主任秘書到區長，近40年都在萬里奉獻，愛上萬里好山好水離不開，新北市長侯友宜對粘雪琴相當倚重，稱呼她是「萬里琴」。

粘雪琴從前台北縣長林豐正時期分發到萬里區公所當課員開始，當時先生林永和也一起在公所擔任村幹事，夫妻倆就此與萬里結下不解之緣，先生10年先從主秘退休。40年來，她每日往返基隆和萬里間，帶領團隊拿到各項評比的特優獎牌無數。

粘雪琴事必躬親，經常晚上、假日仍在跑行程，她說，「心在萬里、愛在萬里」，覺得每天可以在風景區上班是很幸福的。她說，海線觀光已經成熟，她努力再把山線觀光也發展起來讓她最欣慰，爭取萬里成為杜鵑展演基地，辦理繡球花季讓休閒農場、餐廳、觀光人潮興盛，成功把萬里打造為北海岸觀光亮點。

明年1月即將退休，身旁同事紛紛感到依依不捨，粘雪琴說「我的職涯圓滿了，未來也是萬里永遠的志工。」