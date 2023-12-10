黃金博物館「鑛山誌」第2期出版了 在地礦石遊戲場揭密

新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期已出刊，主題是「礦山遊戲場」。館方說，講述角度分別從童年記趣、礦山景物人事和博物館觀點切入，呈現從以前到現在，礦山諸多引人入勝的私房景點，歡迎民眾按圖索驥，親自到現場踏查感受。

黃金博物館表示，園區除了是民眾遊憩景點，為了保存與傳承文化資產、發展礦業研究，近年更逐漸形成公私協力模式，透過在地參與，合作建構礦山學。

館方規劃主題講座、走讀活動、工作坊及辦理國內外交流等活動，並透過「鑛山誌」的書寫與出版，將瀕臨消失的山城記憶，逐年保存記錄下來，希望礦山的歷史人文、地質生態等議題，除了公部門與學術單位的調查研究之外，也保有大眾觀察與觀點，逐年豐富礦山學的內涵。

鑛山誌第2期已上市，售價150元，即日起到12月31日在博物館內的金采賣店、金水賣店、共學館購買享有8折優惠，詳情可上黃金博物館粉絲頁查詢。

黃金博物館說，鑛山誌第2期共收錄6篇「礦山遊戲場」文章，內容包括夏季海邊戲水、聚落囡仔伴青草祭探險、隱藏太子賓館的高爾夫球場、地方老師隨四季攝影紀錄、小孩放學後的秘密基地和達人述說撿石樂趣。