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黃金博物館「鑛山誌」第2期出版了 在地礦石遊戲場揭密

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」，收錄青草季囡仔伴等文章。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」，收錄青草季囡仔伴等文章。圖／黃金博物館提供

新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期已出刊，主題是「礦山遊戲場」。館方說，講述角度分別從童年記趣、礦山景物人事和博物館觀點切入，呈現從以前到現在，礦山諸多引人入勝的私房景點，歡迎民眾按圖索驥，親自到現場踏查感受。

黃金博物館表示，園區除了是民眾遊憩景點，為了保存與傳承文化資產、發展礦業研究，近年更逐漸形成公私協力模式，透過在地參與，合作建構礦山學。

館方規劃主題講座、走讀活動、工作坊及辦理國內外交流等活動，並透過「鑛山誌」的書寫與出版，將瀕臨消失的山城記憶，逐年保存記錄下來，希望礦山的歷史人文、地質生態等議題，除了公部門與學術單位的調查研究之外，也保有大眾觀察與觀點，逐年豐富礦山學的內涵。

鑛山誌第2期已上市，售價150元，即日起到12月31日在博物館內的金采賣店、金水賣店、共學館購買享有8折優惠，詳情可上黃金博物館粉絲頁查詢。

黃金博物館說，鑛山誌第2期共收錄6篇「礦山遊戲場」文章，內容包括夏季海邊戲水、聚落囡仔伴青草祭探險、隱藏太子賓館的高爾夫球場、地方老師隨四季攝影紀錄、小孩放學後的秘密基地和達人述說撿石樂趣。

主題文章之外，另有3篇礦山景物人事短文，從礦山媳婦、礦工與礦山尋金人不同視角，回顧礦山生活點點滴滴。「博物館觀點」則是回應刊物主題，探討如何從礦山藝術季定位設定，向外來民眾行銷美麗的礦山空間，打造最獨特的礦山遊戲場。

新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」，收錄在地遊戲場等文章。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」，收錄在地遊戲場等文章。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」，收錄撿石趣等文章。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「鑛山誌」第2期主題是「礦山遊戲場」，收錄撿石趣等文章。圖／黃金博物館提供

礦山 黃金博物館

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