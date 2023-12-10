新北美術館未完工先廣告 藍綠議員互槓

新北市立美術館預計最快明年底完工，近期市府刊登廣告，民眾質疑難道要去體驗工地風美術館？也引藍綠論戰，綠議員批評重大建設尚未完工，不懂為何要打廣告，還置入請假的市長侯友宜，淪選舉廣告；藍議員指大家要為建設一起努力，不要為了選舉過度政治化。市府表示，鶯歌地區新地標應讓更多人知道。

廣告以美術館外觀影像搭配旁白介紹設計理念，影片當中置入建築師姚仁喜和侯友宜在美術館前的合影，結束畫面以建物外觀全景搭配「新北市美術館 永恆的美等你來體驗」的字卡。

民眾表示，曾參加10月的設計展，動線規畫和園區內仍有許多圍起的工地，質疑影片最後所稱的「等你來體驗」，難道是要讓民眾去體驗工地風的新北美術館嗎？

民進黨市議員鄭宇恩表示，新北美術館主體工程不斷延宕，今年4月按期程本應全面開放，卻只能開放戶外園區，已經挨轟擠牙膏；今年10月舉辦台灣設計展，更被民眾發現疏漏一籮筐，工務局未思檢討督導不力，還在錯誤的時間點大買廣告行銷，生硬插入請假多的侯友宜畫面，廣告行銷應該要斟酌，勿讓行政資源淪為選舉工具。

國民黨議員呂家愷說，新北美術館在今年8月拿到使照，還需要等裝潢好、靜置半年後才正式開幕，是因應舉辦台灣設計展，才先做簡單的設計布置，不是拿到使照就要正式開幕，且所有的影片都是在推廣設計展，不是廣告不實，希望在預算、建設上要一起努力，不要為了選舉，就把設計展將近700萬人次的效益忽略了。

工務局表示，新北美術館不但是鶯歌地區新地標，也是聞名全國的建築物，市府和姚仁喜攜手合作，當然應該讓新北市民、甚至全國知道，這是新北之光也是全國之光，相信任何一位新北市民都會與有榮焉。

工務局指出，美術館主體工程都已經完工，即便仍有部分在室內裝修，但美術館周遭有如一個大型公園，都值得民眾過去體驗。此外，美術館的蘆葦造型外觀，施作難度高，更是基層「作工的人」努力的成果，應該給予鼓勵。