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新北公車停靠區違停多 民諷如乘客地獄

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
三峽區公所工務課指出，公車專用標線畫上後仍有民眾違停機車，已請警方加強取締。記者李定宇／攝影
三峽區公所工務課指出，公車專用標線畫上後仍有民眾違停機車，已請警方加強取締。記者李定宇／攝影

新北市今年前11個月取締公車停靠區違停逾7萬件，平均每天約213件，乘客在違停的機車中穿梭上下公車，險象環生，氣得大罵，要求市府拿出辦法解決。新北市交通大隊表示，警方將持續分析易違規熱點，並編排勤務加強執法，呼籲駕駛人勿將公車停靠站做為臨停區使用，維護公車族權益。

新北市境內公車停靠站共5560處，理應是一般汽機車的禁區，但新北交通大隊統計今年1至11月公車停靠區違規停車及臨時停車情況，共取締7萬1087件，平均每處停靠站今年違停次數達12.7件，曾有乘客上下車和違停機車碰撞受傷，甚至被高溫的排氣管燙傷，宛如「乘客地獄」。

三峽區公所為改善民生街人行道老舊問題，花費2400萬元改善兩邊共500公尺人行道、遷移變電箱、新增共同管線打造人本環境。本月7日人行道硬體工程改善完畢，新增公車停靠避車彎。

公車停靠區提供916、802、885等8線公車停靠，不少旅客在此上下車，旅客只能在機車間鑽來鑽去，民眾上網抱怨「這就是傳說中的公車停靠站，乘客們得站出去車道旁冒生命危險招公車，有次來不及走到車道招手公車差點就開走。」

三峽區公所工務課長鄭偉豐證實這一現象，他表示，工程於12月7日上午完工後，中午就將公車專用標線畫上去，民眾應是中間空檔在此停放機車，標線畫好後仍有民眾在此停放機車，已協請警方加強取締。

新北市交通局表示，公車停靠站是供公車停靠使用，警方都會取締一般車輛在此違停，不少是民眾拍照檢舉案件，呼籲民眾勿將公車停靠區作為臨停區使用，維護廣大公車族權益。

公車 人行道

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