寵物公園設置難 蔣萬安：加強溝通

台北市長蔣萬安去年選舉主打「寵物三箭」政見包括建寵物公園，內湖「週美狗活動區」昨天啟用，也是北市第21座狗活動區，但議員指出，寵物公園建置困難，現階段不見市府盤點公有地，且只要里內少數人否決，就能反對興建，市府該制定寵物公園目標。市長蔣萬安表示，會請動保處規畫階段性目標，也會加強溝通，扭轉鄰里刻板印象。

「週美狗活動區」占地3168平方公尺，設有斜坡木平台、T型棧道、輪胎隧道及拱型小橋，為練功型的狗活動區，還有放電型及親子同樂型，動保處也規畫「友善狗狗公車」讓飼主與寵物可便利抵達園區。

蔣萬安政見力推建寵物公園，打算在既有公園內設置寵物專區，狗狗可以不用長途跋涉，就近放電，也落實寵物友善深入社區。不過，市議員詹為元說，目前推出民間設狗公園要點，是政府主動或民間提案，雙軌併行，主導權看似是動保處，但是如果某個公園要設置狗活動區，公園處只要提出社團練舞等用途，就無法設置。

詹為元以第一殯儀館拆遷後空地為例，曾討論設狗活動區，最後結論是里長全體反對，然而，調閱資料發現，公聽會只有18個人參加，「真正是在地里民的僅5個人」，換句話說，5個人就能否決提案，應讓更多里民知道，才能廣納不同聲音。

他說，市府也該訂定設置狗公園的績效KPI，先統整有多少場地能規畫利用，也建議透過犬隻數量，「類似每4000隻、5000隻為一個活動區，作為目標邁進。」

台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰建議，狗公園周遭的交通要更為便民，通常飼養大狗的民眾會開車，但像是華山附近的狗活動區，處處為紅線無法上下車。「友善狗狗公車」應增闢多一些路線。

蔣萬安表示，持續興建狗活動區之外，也會請動保處規畫階段性KPI，有哪些地方可增設，同時加強地方的溝通，改變鄰里刻板印象。

動保處長陳英豪說，目前動保處也有找民間地方里長或相關支持狗公園建設的人士合作，同時未來也會參考國內外資訊，參考鄰里狗隻數量去規畫寵物公園。