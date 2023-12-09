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新北公車停靠區逾五千 今年至今已取締超過7萬件

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市三峽區民生街日前進行人行道改善工程，規劃機車格及公車停靠避車彎。但硬體工程完工後，不少機車騎士將公車停靠區當作停車區使用，導致旅客在機車中穿梭上下車險象環生，民怒「乘客們得站出去車道旁冒生命危險招公車」，交通大隊統計今年至今公車停靠區取締已超過7萬件，交通局呼籲勿將公車停靠區作為臨停區使用。

新北市三峽區公所為改善民生街人行道老舊問題，花費2400萬元改善兩邊共500公尺拓寬人行道、遷移變電箱、新增共同管線打造人本環境。本月7日人行道硬體工程改善完畢後新增公車停靠避車彎，但機車騎士未改以往習慣仍在規劃的公車停靠區停車。

但此公車停靠區提供916、802、885等8線公車停靠，不少旅客在此上下車，導致旅客只能在機車間鑽來鑽去險象環生，引發民眾上網抱怨「這就是傳說中的公車停靠站，乘客們得站出去車道旁冒生命危險招公車，有次來不及走到車道招手公車差點就開走！」三峽區公所工務課長鄭偉豐表示，此工程於12月7日上午完工後，中午就將公車專用標線劃上，民眾應是中間空檔在此停放機車，標線劃上後仍有民眾在此停放機車，已協請警方加強取締。

新北市境內公車停靠站共5560個，新北市交通大隊統計今年1至11月公車停靠區違規停車及臨時停車計取締達7萬1087件。平均每個停靠站今年違停次數達12.7件。

新北市交通局對此表示，公車停靠站是供公車停靠使用，警方都會取締一般車輛在此違停，不少也是民眾拍照檢舉案件，呼籲民眾勿將公車停靠區作為臨停區使用，維護廣大公車族權益。

公車 人行道

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