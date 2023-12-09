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北市寵物公園缺KPI 蔣萬安：規劃階段性目標

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「週美狗活動區」分為練功型、放電型及親子同樂型專區。圖／台北市動保處提供
「週美狗活動區」分為練功型、放電型及親子同樂型專區。圖／台北市動保處提供

蔣萬安寵物政策三箭」政見，其中一箭就是續建寵物公園，內湖「週美狗活動區」今天啟用，也是北市第21座狗活動區，但議員指出，寵物公園建置仍困難，現階段不見市府盤點相關公有地，且只要里內少數人否決，就能反對興建，市府該制定相關績效考核及目標。台北市長蔣萬安表示，會請動保處規劃出階段性目標。

「週美狗活動區」占地3168平方公尺，設有斜坡木平台、T型棧道、輪胎隧道及拱型小橋，為練功型的狗活動區，另外還有放電型及親子同樂型，同時，動保處規劃「友善狗狗公車」抵達園區，明年將持續規劃各類寵物活動，讓飼主體驗多元的狗運動公園及狗活動區。

蔣萬安參選市長時，也曾提到寵物政策，尤其是在空間方面，推動寵物公園的建置，更打算在既有公園內設置寵物專區，狗狗可以不用長途跋涉，就近放電，也落實寵物友善深入社區。

不過，詹為元說，目前推出民間推動設置狗公園要點，規劃是採用政府主動或民間提案，雙軌併行，現在仍多以市府主動去尋覓場地，主導權看似是動保處，但是如果某個公園要設置狗活動區，公園處只要提出當地社團練舞等用提，就沒有辦法設置。

詹為元以第一殯儀館拆遷後空地為例，過去曾討論之後設置狗活動區遭否決，他說，最後的結論是里長全體反對，然而，調閱資料發現，公聽會只有18個人參加，「真正是在地里民的僅5個人。」換句話說，5個人就能否決提案。

他認為，資訊應該要讓更多里民知道，才能廣納不同族群聲音，此外，市府也該訂定設置狗公園的績效KPI，先統整有多少場地能規劃利用，也建議透過犬隻數量，「類似每4000隻、5000隻為一個活動區，作為目標邁進。」

另一方面，台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰也建議，狗公園周遭的交通要更為便民，「通常飼養大狗的民眾會開車，但像是華山附近的狗活動區，處處為紅線無法上下車。」而「友善狗狗公車」也能增闢多一些路線供飼主方便抵達園區。

對此，蔣萬安表示，持續興建狗活動區之外，也會請動保處規劃出階段性KPI，有哪些地方可以增設，同時尋求民間協助，加強地方的溝通，對於鄰里存有刻板印象，改變原有的想法。

動保處長陳英豪說，目前動保處也有找民間地方里長或相關支持狗公園建設的人士合作，同時未來也會參考國內外資訊，參考鄰里狗隻數量，去規劃寵物公園。

「週美狗活動區」啟用。圖／台北市動保處提供
「週美狗活動區」啟用。圖／台北市動保處提供
「週美狗活動區」占地3168平方公尺，適合狗狗前來放電。圖／台北市動保處提供
「週美狗活動區」占地3168平方公尺，適合狗狗前來放電。圖／台北市動保處提供

寵物 蔣萬安 績效

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