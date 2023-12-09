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新北百萬冠軍茶上市 推5倍好茶券遊坪林喝好茶
坪林冬季包種茶即日起及10、16、17日在坪林區公所前茶鄉廣場辦展售會，坪林區公所推5倍好茶劵，可在坪林產地百家合作店家使用，用50元的價格可買到250元的好茶券，其中包括150元品茶券、100元美食券，於活動現場消費滿千送限量精美好禮。
5倍好茶券可用於坪林特色商家品嘗特色茶品，像是可走訪4星級製茶廠東成茶葉選製作的包種茶酥、蜜香紅茶酥，吃起來不黏牙，茶香濃郁，還可以了解茶師製茶歷程與秘辛；想吃特色料理，可到坪林田媽媽，以包種茶油調理的雞湯，雞肉嫩甜多汁且清爽不油膩。
坪林區長周慶珍表示，今年新北好茶將傳統與潮流嘻哈創新結合，特別邀請台大嘻哈文化研究社結合坪林傳統茶農，創作「新北好茶小葉曲」，以歌聲傳遞坪林包種茶文化。
另外，今年冬季包種茶比賽特等獎由坪林茶農鄭冬泉奪得，從1090點茶品參賽中脫穎而出，鄭冬泉是為第三代茶農，經營冬泉茶寮，茶園面積有1.5公頃，自產自銷，主要產製包種茶及東方美人茶，年產量約3千台斤，製茶已有50年的經驗累積，曾獲得三次特等獎。
鄭冬泉表示，他持續思考如何突破技術提升品質，找到茶香的活性，今年冬季製茶氣候助益下，平時也注意茶樹生長管理，施用有機肥，並自製製茶研究紀錄表，加上茶葉的香氣活性足夠，更期許製茶需刻苦耐勞、決心與信心等信念堅持，過了30年再次獲第4次特等獎。
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