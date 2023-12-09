投資新北設SRF廠處理3萬噸廢木材 中央可行性評估中

新北市每年因家具廢棄物產生約3萬公噸廢木材與廢塑膠，中央將在全台北、中、南建置木質資材處理廠，將轉化為固體再生燃料（SRF），供燃煤鍋爐或汽電共生廠使用。新北環保局表示，環境部已規畫引進民間廠商，在新北投資設置北區生質燃料製造廠，將木質資材轉製為燃料，「目前進行可行性評估中，包含檢驗分析作業，新北全力配合」。

環保局表示，新北每年產生的3萬公噸廢木材與廢塑膠，優先將還可再使用的家具媒合給弱勢家庭，或透過二手平台及跳蚤市場拍賣，所得全數納入社會局好日子愛心大平台幫助弱勢，其餘廢棄家具則破碎後，進行焚化處理。

環保局說明，大家具經破碎分類篩選出來的廢木材、塑膠等適燃性廢棄物，經轉製成固體再生燃料，可取代煤，供工業鍋爐或燃燒發電設施做為燃料使用，同時也可減少現有焚化廠負荷。

環保局表示，環境部循環署規畫透過促進民間參與公共建設方式，引進民間廠商，在新北市投資設置北區生質燃料製造廠，將木質資材轉製為燃料，目前在進行可行性評估中，也包含做檢驗分析作業；另將持續輔導業者申設SRF廠。