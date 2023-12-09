三峽民生街公車停靠站完工未即時標線 機車亂停氣炸旅客

新北市三峽區民生街日前進行人行道改善工程，並規劃機車格及公車停靠避車彎。但硬體工程完工後，未即時在公車停靠站畫上標線，不少機車騎士見縫就停，導致旅客在機車中穿梭上下車險象環生，民怒「乘客們得站出去車道旁冒生命危險招公車」，交通局則表示已立即補上標線。

新北市三峽區公所為改善民生街人行道老舊問題，花費2400萬元改善兩邊共500公尺拓寬人行道、遷移變電箱、新增共同管線打造人本環境。本月7日人行道硬體工程改善完畢後新增公車停靠避車彎，但卻未即時在避車彎上畫設公車專用標線，機車騎士見有此避車彎且未畫紅線，紛紛將機車停在此處。

但此公車停靠區提供916、802、885等8線公車停靠，不少旅客在此上下車，導致旅客只能在機車間鑽來鑽去險象環生，引發民眾上網抱怨「這就是傳說中的公車停靠站，乘客們得站出去車道旁冒生命危險招公車，有次來不及走到車道招手公車差點就開走！」