北市機退2.0驚見高架道路？議員批政策灌水、打假球

台北市長蔣萬安上任推出「機退2.0」，5年內將機車退出34條主次要幹道的騎樓及人行道。但議員認為5年僅34條，看不出市長的魄力和企圖心，應擴大執行範圍，且實施機退的主次要幹道，竟包含市民、建國等高架道路，3分之1路段本來就沒有機車停放區，明顯是打假球、政策灌水。北市停管處表示，經過檢討，增加為38條道路納入評估實施機退。

為洗刷「行人地獄」汙名，台北市政府啟動「機退2.0」計畫，依據人流優先規畫人行道取消機慢車停放區、設置機車彎，並在紅黃線增設機車格、夜汽機車共用等，今年先完成5條主要幹道，包括中山南北路、仁愛路3、4段、民權東西路、敦化南路與羅斯福路1段至6段，預計2027年完成34條主次要幹道。

北市議員趙怡翔指出，市政公布的34條主次要幹道列表中，竟然能看見市民高架、建國高架、水源快速道路，連洲美快速道路都入列，其中6條為高架道路，另外還有5條本來就無機車停放空間，名單有11條路段都應該被扣除，實際執行路段其實只23條。

趙怡翔也表示，將人行道與騎樓回歸行人使用，這是人本交通的基本精神，也是保護行人的基本措施，但將毫不相關的高架路段納入機退2.0執行政策，明顯是打假球，蔣萬安5年期間僅規畫執行30幾條主次要幹道實施，看不出企圖心 、施政魄力。

北市停管處長李昆振表示，之前所列的34條主次要幹道，泛指執行機退2.0計畫街廓範圍，針對人行道有機車停放路段檢討機退，議員質詢後經過重新檢視，現更新為38條路段，同時配合新工處現正執行的人行道普查及改善執行計畫，針對北市30公尺以上道路，未來會將包含38條道路在內、77條路段納入評估實施機退。

交通局長謝銘鴻表示，5年計畫完成後會有進入下一階段的計畫，但也會考量替代的停車空間。交通局也表示，停管處將持續與地方民意溝通，盡力克服瓶頸問題，並多方規畫車替代空間，盤點與尋覓國有、市有畸零或閒置土地，增加整體停車需求空間。