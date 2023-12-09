新北美術館未完工、仍買廣告宣傳 議員：搞負面行銷？
新北市立美術館預計最快在2024年底完工，有民眾向議員反映，近期在電視上看到美術館的廣告，但是現場還有工地，難道要去體驗工地風美術館？議員認為，重大建設尚未完工，不懂為何要打廣告，還置入請假多時的市長侯友宜，有淪為選舉廣告的疑慮，市府表示，這是鶯歌地區新地標，應讓更多人知道。
新北市工務局這則15至30秒的廣告，以美術館外觀影像搭配旁白介紹設計理念，影片當中置入建築師姚仁喜和侯友宜在美術館前的合影，結束畫面以建物外觀全景搭配「新北市美術館 永恆的美等你來體驗」的字卡，11月底仍藉電視廣告持續放送。
拍攝的民眾表示，自己也曾前往10月的設計展，動線規畫和園區內仍有許多圍起的工地，質疑影片最後所稱的「等你來體驗」，難道是要讓民眾去體驗工地風的新北美術館嗎？
新北市議員鄭宇恩表示，新北美術館主體工程不斷延宕，今年4月按期程本應全面開放，卻只能開放戶外園區，已經挨轟擠牙膏；今年10月舉辦台灣設計展，更被民眾發現疏漏一籮筐，工務局未思檢討督導不力，還在錯誤的時間點大買廣告行銷，對新北形象是大大扣分，根本負面行銷，當中生硬的插入請假多時的侯友宜畫面，更有淪為選舉廣告的疑慮。
鄭宇恩強調，侯友宜請假去選舉，市府廣告行銷投放更應該要斟酌，勿讓行政資源淪為選舉工具。目前新北美術館仍在進行內部裝修工程，預計完工期程約在2024年底或2025年初，與其買廣告，不如好好督導新北美術館趕緊如質完工來對外開放。
工務局表示，新北美術館不但是鶯歌地區新地標，也是聞名全國的建築物，市府和姚仁喜攜手合作，當然應該讓新北市民、甚至全國知道，這是新北之光也是全國之光，相信任何一位新北市民都會與有榮焉。
工務局指出，美術館主體工程都已經完工，即便仍有部分在室內裝修，但美術館周遭有如一個大型公園，都值得民眾過去體驗。此外，美術館的蘆葦造型外觀，施作難度高，更是基層「作工的人」努力的成果，應該給予鼓勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言