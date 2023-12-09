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新北美術館未完工、仍買廣告宣傳 議員：搞負面行銷？

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立美術館。記者江婉儀／攝影
新北市立美術館。記者江婉儀／攝影

新北市立美術館預計最快在2024年底完工，有民眾向議員反映，近期在電視上看到美術館的廣告，但是現場還有工地，難道要去體驗工地風美術館？議員認為，重大建設尚未完工，不懂為何要打廣告，還置入請假多時的市長侯友宜，有淪為選舉廣告的疑慮，市府表示，這是鶯歌地區新地標，應讓更多人知道。

新北市工務局這則15至30秒的廣告，以美術館外觀影像搭配旁白介紹設計理念，影片當中置入建築師姚仁喜和侯友宜在美術館前的合影，結束畫面以建物外觀全景搭配「新北市美術館 永恆的美等你來體驗」的字卡，11月底仍藉電視廣告持續放送。

拍攝的民眾表示，自己也曾前往10月的設計展，動線規畫和園區內仍有許多圍起的工地，質疑影片最後所稱的「等你來體驗」，難道是要讓民眾去體驗工地風的新北美術館嗎？

新北市議員鄭宇恩表示，新北美術館主體工程不斷延宕，今年4月按期程本應全面開放，卻只能開放戶外園區，已經挨轟擠牙膏；今年10月舉辦台灣設計展，更被民眾發現疏漏一籮筐，工務局未思檢討督導不力，還在錯誤的時間點大買廣告行銷，對新北形象是大大扣分，根本負面行銷，當中生硬的插入請假多時的侯友宜畫面，更有淪為選舉廣告的疑慮。

鄭宇恩強調，侯友宜請假去選舉，市府廣告行銷投放更應該要斟酌，勿讓行政資源淪為選舉工具。目前新北美術館仍在進行內部裝修工程，預計完工期程約在2024年底或2025年初，與其買廣告，不如好好督導新北美術館趕緊如質完工來對外開放。

工務局表示，新北美術館不但是鶯歌地區新地標，也是聞名全國的建築物，市府和姚仁喜攜手合作，當然應該讓新北市民、甚至全國知道，這是新北之光也是全國之光，相信任何一位新北市民都會與有榮焉。

工務局指出，美術館主體工程都已經完工，即便仍有部分在室內裝修，但美術館周遭有如一個大型公園，都值得民眾過去體驗。此外，美術館的蘆葦造型外觀，施作難度高，更是基層「作工的人」努力的成果，應該給予鼓勵。

新北市立美術館預計在2024年底完工，有民眾向議員反映，近期在電視上看到美術館的廣告，但是現場還有工地，難道要去體驗工地風美術館？圖／鄭宇恩提供
新北市立美術館預計在2024年底完工，有民眾向議員反映，近期在電視上看到美術館的廣告，但是現場還有工地，難道要去體驗工地風美術館？圖／鄭宇恩提供

美術館 廣告 新北

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