新北美術館未完工、仍買廣告宣傳 議員：搞負面行銷？

新北市立美術館預計最快在2024年底完工，有民眾向議員反映，近期在電視上看到美術館的廣告，但是現場還有工地，難道要去體驗工地風美術館？議員認為，重大建設尚未完工，不懂為何要打廣告，還置入請假多時的市長侯友宜，有淪為選舉廣告的疑慮，市府表示，這是鶯歌地區新地標，應讓更多人知道。

新北市工務局這則15至30秒的廣告，以美術館外觀影像搭配旁白介紹設計理念，影片當中置入建築師姚仁喜和侯友宜在美術館前的合影，結束畫面以建物外觀全景搭配「新北市美術館 永恆的美等你來體驗」的字卡，11月底仍藉電視廣告持續放送。

拍攝的民眾表示，自己也曾前往10月的設計展，動線規畫和園區內仍有許多圍起的工地，質疑影片最後所稱的「等你來體驗」，難道是要讓民眾去體驗工地風的新北美術館嗎？

新北市議員鄭宇恩表示，新北美術館主體工程不斷延宕，今年4月按期程本應全面開放，卻只能開放戶外園區，已經挨轟擠牙膏；今年10月舉辦台灣設計展，更被民眾發現疏漏一籮筐，工務局未思檢討督導不力，還在錯誤的時間點大買廣告行銷，對新北形象是大大扣分，根本負面行銷，當中生硬的插入請假多時的侯友宜畫面，更有淪為選舉廣告的疑慮。

鄭宇恩強調，侯友宜請假去選舉，市府廣告行銷投放更應該要斟酌，勿讓行政資源淪為選舉工具。目前新北美術館仍在進行內部裝修工程，預計完工期程約在2024年底或2025年初，與其買廣告，不如好好督導新北美術館趕緊如質完工來對外開放。

工務局表示，新北美術館不但是鶯歌地區新地標，也是聞名全國的建築物，市府和姚仁喜攜手合作，當然應該讓新北市民、甚至全國知道，這是新北之光也是全國之光，相信任何一位新北市民都會與有榮焉。