松機周邊房屋稅 比照桃機收7成？

台北市松山機場周邊3公里的建築物，受到國際民航組織規定限高、限建，居民飽受飛機起降噪音之苦，議員及居民都認為，應比照桃園回饋，機場周邊房屋稅只收7成。北市長蔣萬安允諾3個月內會評估、研究相關報告，並評估以桃園機場為範例討論。

議員顏若芳說，松山機場3公里外的下埤里，建築物限高只能到27公尺，當地又以長者居多，即使房屋老舊也無法都更，松山機場在疫情前，每5分鐘就有1架班機畫過上空，起降的聲音嚴重影響到生活品質。

顏若芳說，交通便捷的松山機場，替北市創造許多競爭力，但是居民卻得承受擾人的噪音及限建後果，雖然財政局曾回覆，航空噪音防制區調降一級，受惠有2.8萬戶，但僅是調高後再打9折。應該比照桃園市，針對航空噪音防制區第二級、第三級，以房屋街道等級調整率核計房屋現值，7成核計房屋稅。

中山區大佳里位在松山機場航道下方，屬航空噪音防制區第三級。大佳里長莊欽億說，現在班機多飛往外島為主，約早上7點到晚上11點聽見起降，但是疫情之前，可能會到凌晨，雖然現在有回饋金，但只能舉辦里民活動，因此，希望能比照桃園市桃園機場周邊里調整房屋稅。

航空噪音防制區第二級的富錦里長李煥中說，交通部以往有針對噪音影響較大的住戶，協助加裝氣密窗，是否調整房屋稅，可視財政狀況來考量。

蔣萬安表示，是否比照桃園機場仍要再研究，一定會以照顧松機旁居民及滿足地方需求為主要考量，會通盤研議。

財政局指出，北市不動產評價委員會今年開會時，已針對松山機場旁民宅房屋稅調降1級，約2.8萬戶受惠，會參考議員建議，納入下次不動產評價委員會內討論。

財政局長胡曉嵐說，房屋現值是依照商業交通繁榮來作為評估，每3年會評估調整，除了2025年會再次開會，目前在3個月內會參照國內有航空站的縣市房屋稅收研議。