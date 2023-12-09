樹林2處整開案 明年下半年公展

捷運樹林線預計2031年完工，新北市府配合開發期程，啟動樹林防洪三期、樹林三多里地區機五周邊等2處，整體開發地區都市計畫專案通盤檢討，上月分別在樹林、新莊及板橋辦座談會，城鄉局針對會中民眾提出多項提議研議，預計明年下半年辦都市計畫案公開展覽。

座談會中，城鄉局向地方說明樹林防洪三期、樹林三多里地區機五周邊等2處整體開發地區，面積分別約為124.8公頃及76.6公頃，希望透過都市計畫檢討及區段徵收整體開發作業，提升居住及公共設施環境品質。

防洪三期部分，城鄉局期望結合捷運LG14站周邊體育、社會福利等，打造醫動養園區，塑造健康都市環境；機五周邊則盼結合捷運LG18、LG19站、樹林國民運動中心等公設，串連三俊工業區、樹林工業區及樹林三多里地區機五周邊產業，規畫產業升級與住商機能。

會中，板橋居民提出，城林大橋北側有約2.8公頃闊葉林，希望保留、符合永續發展精神。一名崔先生提出，區內大樹已因環漢路引道建設被移植，希望樹木不要一直被移植；另也有民眾針對機五南側圳民自辦重劃區北側遇風災易淹水，提出希望政府加強排水系統工程。

城鄉局說，民眾多期望加速整體開發地區辦理作業，提出涉都市計畫與整體開發期程、區段徵收分配比例、交通系統串連規畫、公共設施配置等建議，後續會邀中央、地方討論並納入草案規畫，預計明年下半年辦理都市計畫草案公展及說明會。