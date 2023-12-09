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汐科車站中段出口動工 後年完工
台鐵汐科站進出站日均2萬多人次，但南北狹長達565公尺，造成旅客不便，因此鐵道局增設中站出口，未來將設高架連通道，與汐東線相接，預計2025年5月完工。交通部長王國材昨主持動工典禮，新北捷運局也說，未來與汐東捷運汐科站的轉乘距離將縮短約180公尺。
交通部鐵道局說，汐科站啟用後，去年日平均進出旅客量1萬7630人次，今年上半年為2萬0085人次，尖峰小時達4500人次，為台鐵全線運量排名第15車站。
王國材說，汐科站是狹長型，南北距離達565公尺，很多人以為只要打一個出口就好了，但涉及建築、消防法規等要克服，包括消防、機電、照明等問題都一併解決，因一天只有3小時，火車停駛時可施工，2025年5月完工。
立委賴品妤說，3年多來努力促成增設出口，改善太過狹長的問題，汐止人口不斷增加，很多交通設施都有改善空間。議員張錦豪說，增設出口可以改善人流的動線，未來期盼台鐵把進出動線規畫好，讓乘客進出可以更方便、安全。
鐵道局表示，汐科站啟用後，因汐科園區大量廠辦陸續進駐，上班時段旅運量大增，為疏解改善尖峰時段人潮擁擠及車站進出動線，在車站增設中段出口，使旅客可分流縮短出站路線，工程金額7940萬元，考量台鐵營運及安全，採夜間施工。
新北捷運局指出，台鐵汐科站原南北兩端出入口與汐東捷運汐科站各距離約320公尺及230公尺，中出口增設後轉乘距離僅需50公尺，步行距離縮減至少180公尺以上，將大幅提升通勤旅客便利性。
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