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國家兒童未來館 競圖成果展出

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市特專三用地3.3公頃、現值238億元，多年來只當作停車場，2021年核定「國家兒童未來館」，昨在板橋車站辦建築師徵選成果發表開幕，將展至明年1月6日。新北副市長劉和然表示，新北絕對幫忙到底、責無旁貸。地方議員希望盡速完成，不要只在選前有動作。

行政院副院長鄭文燦、行政前院長蘇貞昌、文化部長史哲、立委蘇巧慧與張宏陸、新北副市長劉和然，與評選委員及參展建築師團隊等人昨出席開幕式。

國家兒童未來館位於特專三用地，由中央全額出資興建，今年6月29日公告啟動建築師徵選，11月23日辦第二階段評選，國家兒童未來館建築師徵選成果發表，即日起至明年1月6日，在板橋車站地下1樓展出。

鄭文燦表示，從2004年歌劇院到現在，感謝蘇貞昌2017年重啟這個方案後，去年將新板特區最好的地留給孩子，鄰近的日本、韓國、新加坡也有類似的兒童博物館，讓台灣可以走向未來。

張宏陸則說，他為這個館打拚十幾年，為了讓市民未來有可以親近的地方，要蓋最好的，讓台灣人都能來。

劉和然則強調，這個館受惠最多是板橋，謝謝中央收回自辦，新北絕對幫忙到底，責無旁貸，這個館經過20年終於往下走。

蘇貞昌表示，他光這個專案就主持17次會議，從歌劇院、豪宅、旅館，變成兒童未來館，錢也是中央全部出，新北市政府一毛錢都不用出。蘇也說，不是只有多一個圖書館、親子閱讀室，要像大家去迪士尼樂園，老少咸宜，一直想去，但館要成立還要幾年，希望快一點。

議員葉元之表示，蘇貞昌2018年吹噓100天就能取得土地建設，結果5年過去，依舊是最貴停車場，只趕在選前宣布一點點「進度」，蘇在2年前兒童節大動作說要給兒童大禮，「是要等兒童成年才蓋好嗎？」

議員劉美芳也說，讓人懷疑是否為大選來收買人心？也擔心建設後的品質，希望國家兒童未來館能結合更多人工智能教學的軟硬體，提升孩童在數位科技上的學習能力，激發潛能，並增加更多親子互動的遊戲空間，讓父母也能陪伴孩子學習。

建築師 蘇貞昌

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