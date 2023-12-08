搶救遷台歷史記憶庫常設展蕭將軍宅 今晚空軍三重一村熱鬧開展

沈春池文教基金會主辦的「搶救遷台歷史記憶庫常設展 蕭將軍宅」，今晚在新北市空軍三重一村正式展出，基金會祕書長石靜文、蕭將軍夫人、蕭將軍次子蕭濂溪、退輔會處長厲以剛及時藝多媒體董事長黃文德等人都出席。

基金會在2017年啟動《搶救遷台歷史記憶庫》計劃，尋訪早期遷徙來台人物並拍攝口述歷史，同時著手收藏史料典籍，除開設「春池文化教育館」作為文物的展覽及保存空間外，今年更進一步活化新北市文化局轄下文資空間「空軍三重一村」，規劃一年期的常設展作為遷台歷史展示基地，展現典藏的多元價值與公共性。

策展的地點空軍三重一村16號宅，其主人同為基金會典藏紀錄的重要人物蕭知三將軍。蕭知三將軍曾任空軍防砲司令部司令，其遺孀蕭張世英女士將蕭將軍生前眾多重要的歷史文物，捐贈予基金會典藏；這次基金會受空軍三重一村之邀，於蕭家居住50載的宅第中規畫常設展，展出蕭將軍與眾多遷臺人物的生命故事。

16號宅常設展展區，一樓陳設重現當年蕭家相關歷史與過往的生活空間，隨處可見當年家戶因陋就簡，於資源匱乏的環境下艱苦求存，勤儉刻苦的痕跡。另一處空間則是「時代女力」，各個時代的女性，道盡這塊土地跌宕的命運，孕育台灣的美麗與哀愁。二樓的「戰地英豪」系列，誕生在戰亂頻仍的年代，特種英豪穿梭於生死，出入於蒼茫，傾盡青春點燃生命榮光。「 生命路線故事」展區讓觀眾透過3D感應式互動劇場，與不同身份的遷臺人物一同經歷命運的關鍵轉折點，循時代軌跡走踏出不一樣的未來。

沈春池文教基金會秘書長石靜文表示，眷村聚合大江南北、五湖四海的人，見證不同省籍間移民從陌生到熟悉、從隔閡到融合的時代歷程，也發展出世界獨一無二的眷村文化，牽繫著台灣的過去、現在與未來。這次《搶救遷台歷史記憶庫》應邀在空軍三重一村開展，民眾在走逛眷村園區的同時，不妨走進16號宅近距離觀賞大時代中各省籍人物的生命記憶與珍貴的歷史文物，也能瞭解遷台歷史與眷村文化的生活樣貌。

應邀出席的蕭宅主人、蕭張世英女士回憶當年買不起冰箱，每天早上都得提著籃子去買一天份的菜，每天兩個鴨蛋就可成一鍋炒飯，房子經過無數次的淹水、幾回擴建，5位孩子也在此長大，更歡喜迎接第三代的出生，即使在這邊過的很辛苦，但很快樂；鄰里之間就像家人般互相照顧，充滿溫度。

合辦單位時藝多媒體則說，此處是北部僅存的空軍防砲眷村聚落，至今仍保有日治時期的防砲陣地與地下甬道遺跡，完整的眷舍群富有濃濃時代感，樂見基金會在此處舉辦常態展，復刻當年的眷村生活，未來也將持續把歷史、人文、藝術與眷村文化注入眷村園區，交織出嶄新的面貌。「搶救遷台歷史記憶庫常設展-蕭將軍宅」展覽時間從今晚至明年底。