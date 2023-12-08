中日對決大巨蛋登場！首遇周五下班人車潮 交警：無出現塞車

亞錦賽今天晚間6點半在大巨蛋上演中華隊戰日本隊，恰逢星期五迎周末的下班潮，人車流備受考驗。記者走訪緊鄰大巨蛋的逸仙路、光復南路要道，交警透露，車潮和以往周五下班相當，僅人潮增多，沒有出現塞車問題；北捷同樣加派工作人員並開啟側邊閘門刷出站，約莫6點15分人潮高峰下降。

大巨蛋今天首次迎接賽事開打時間碰上下班人車潮，北市府自然不敢大意交通疏導。記者觀察晚間5點左右，尚未出現車流，約莫近6點鐘才出現下班的車潮，不過也看到出動不少警力，在大路口指揮引導，根據義交及交警表示，僅出現人潮，車潮和平時周五下班相當。

不過在人潮方面確實感受到比周五夜晚增多，北捷為此加密捷運班次疏運，大約在5點45分漸漸到高峰，約6點15慢慢下降，再到開賽的6點半，觀眾幾乎已到大巨蛋內，沒有出現狀況。