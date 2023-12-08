蕭知三將軍故居常設展 空軍三重一村展現眷村味

前空軍防砲司令蕭知三將軍故宅，今天在新北市空軍三重一村開常設展，透過空間規劃與遺物，見證大時代歷史痕跡，也展現物質缺乏年代，鄰里相互照應的眷村。

沈春池文教基金會表示，「搶救遷台歷史記憶庫常設展--蕭將軍宅」，今天傍晚開展，展期自今天起至明年（2024年）底為止，將作為遷台歷史展基地。蕭知三從軍40年，曾任空軍司令部參謀長，美援時期負責兩國的溝通。民國48年升任少將，8年後擔任空軍防砲司令。

基金會表示，蕭知三居住的16號宅依舊保留大紅門、水泥矮牆的早期眷村樣貌，展示相關歷史、女力空間、3D互動區等；從保留的襯衫、書法與畫作等遺物，可看出其勤勉好學的個性；各種軍事書籍，密密麻麻寫滿中英文註解。

92歲的蕭知三遺孀蕭張世英定居在眷村50年，如今兒孫滿堂，她回憶，竹籬笆內的眷舍不氣派，全盛時期曾住10幾個人、四代同堂。沒有冰箱，只有過年才買雞加菜，日子雖苦但滿滿的人情味，鄰里就像家人般互相扶持照顧。

蕭張世英說，眷村歲月是這輩子最美好的時光，老房子被完好地保存，基金會典藏她捐出的蕭知三珍貴遺物，並在故居展出別具意義。

新北市府文化局表示，空軍三重一村是北部地區僅存，保存最完整的空軍防砲眷村，至今仍保有日治時期的防砲陣地與地下通道遺跡。目前並不住人，由市府活化歷史空間。