志工媽媽煮70份餐 汐止保長里長輩樂共餐

汐止區保長里共餐，轉眼間己經邁入第五年，每個星期五固定舉辦，一大早七點志工們就開始切菜洗菜，備好料後開始炒菜，接著就開始包便當，值得一提的是，因為是要煮給老人家吃，所以，煮菜都多了幾道手續，不但切的比較細，還會將骨頭跟肉分開，讓長輩吃的美味也安全。

保長里長賴宗福表示，保長里的據點每星期五志工大概會分為兩組，其中一組就是從早上七點開始，從整理菜色洗菜切菜一直到打包便當，提供長輩熱騰騰的餐盒，而另一組志工會在活動中心，協助長輩測量身高體重血壓血脂，定期記錄，每星期記錄一次，透過數據掌控長者的健康情形。

今天一樣是四菜一湯，其中西洋芹還特別切的細一點，為了的讓長輩好入口，而另一組人則是在廚房先燉咖哩，至於裡頭的肉早就處理過，骨肉分離，志工說，肉都是前一天就先燉，比較容易爛也入味，那今天的排骨肉也是，煮好後會先將骨頭跟肉分離，至於肉再下鍋煮咖哩，讓長輩吃的美味也健康安全。

因為是要煮給老人家吃，所以，志工媽媽們多費心，煮菜都多了幾道手續，不但要切的比較細，還會將骨頭跟肉分開，汐止區保長里每個星期五共餐，一天大概都要準備70人份，而當天出勤的志工，兵分兩路，除了保長路35巷，另一組人馬則是在活動中心帶著長輩活動或是量血壓血脂顧健康，長輩說在家裡沒事，喜歡來聊天很熱鬧，尤其中午共餐菜色比自己在家吃的還要好。

志工媽媽們大秀廚藝，準備70人份的餐食不容易，在菜都上桌後，開始打包便當一份份裝好，再放進保麗龍箱子裡保溫，因為，要再送到隔了兩、三條巷子遠的活動中心去，等中午時間一到長輩來領取共餐便當，品嚐志工媽媽們的拿手好菜。