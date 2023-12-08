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台中星級飯店SPA池成景觀池？議員質疑稽查「放水」 中市府回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府昨派員至台中一家星級飯店聯合稽查，民進黨議員林祈烽指市府觀旅局官員不但將民眾的檢舉內容統統告知飯店，還指導飯店將違建又違規的SPA池放水成景觀池，以規避查檢，擺明是內神通外鬼。圖／林祈烽提供
台中市府昨派員至台中一家星級飯店聯合稽查，民進黨議員林祈烽指市府觀旅局官員不但將民眾的檢舉內容統統告知飯店，還指導飯店將違建又違規的SPA池放水成景觀池，以規避查檢，擺明是內神通外鬼。圖／林祈烽提供

台中市府昨派員至台中一家星級飯店聯合稽查，民進黨議員林祈烽接獲檢舉，指市府觀旅局官員不但將民眾的檢舉內容統統告知飯店，還指導飯店將違建又違規的「SPA池」放水成「景觀池」，以規避查檢，擺明是內神通外鬼，要求政風處調查。台中市長盧秀燕對此僅回應，「政風室查辦」。

議員林祈烽秀出照片指出，有人反映多次向市府1999檢舉台中星級飯店有違建和違規營業項目，但市府都沒有回應，直到市府昨日才到飯店進行聯合稽查，其中發現飯店8樓外原本是露台，卻改建成SPA水療池，觀旅局人員在稽查記錄上還寫成景觀池，明顯掩護業者違規使用，甚至人員稽查後告訴飯店管理人員，要飯店暫時把水放掉，不用廢池，還轉述民眾的檢舉內容重點讓飯店人員了解，擺明是內神通外鬼。

林祈烽質疑，飯店公然違規，還可能從創立初始就有這個違建，但市府聯合稽查形同虛設，讓這個SPA池或水療池在稽查記錄中變成「景觀池」，直到他提出詢問才查獲這項違規，為什麼在今天以前都查不到？

觀旅局長陳美秀表示，聯合稽查有觀旅、都發、消防、衛生、警察等機關人員到場，稽查都是很客觀，昨天稽查確認8樓有增設戶外景觀，現場即依觀光發展條例第54條規定，請業者停止使用。她也說，對所有同仁都是無罪推論，但會依規定送政風調查。

台中市政風處長林煥淳說，已立案調查中。該家飯店表示，飯店向來以合法合規經營為首要，亦會積極配合市府稽查作業，務求符合法規要求。

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