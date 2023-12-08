台中星級飯店SPA池成景觀池？議員質疑稽查「放水」 中市府回應了
台中市府昨派員至台中一家星級飯店聯合稽查，民進黨議員林祈烽接獲檢舉，指市府觀旅局官員不但將民眾的檢舉內容統統告知飯店，還指導飯店將違建又違規的「SPA池」放水成「景觀池」，以規避查檢，擺明是內神通外鬼，要求政風處調查。台中市長盧秀燕對此僅回應，「政風室查辦」。
議員林祈烽秀出照片指出，有人反映多次向市府1999檢舉台中星級飯店有違建和違規營業項目，但市府都沒有回應，直到市府昨日才到飯店進行聯合稽查，其中發現飯店8樓外原本是露台，卻改建成SPA水療池，觀旅局人員在稽查記錄上還寫成景觀池，明顯掩護業者違規使用，甚至人員稽查後告訴飯店管理人員，要飯店暫時把水放掉，不用廢池，還轉述民眾的檢舉內容重點讓飯店人員了解，擺明是內神通外鬼。
林祈烽質疑，飯店公然違規，還可能從創立初始就有這個違建，但市府聯合稽查形同虛設，讓這個SPA池或水療池在稽查記錄中變成「景觀池」，直到他提出詢問才查獲這項違規，為什麼在今天以前都查不到？
觀旅局長陳美秀表示，聯合稽查有觀旅、都發、消防、衛生、警察等機關人員到場，稽查都是很客觀，昨天稽查確認8樓有增設戶外景觀，現場即依觀光發展條例第54條規定，請業者停止使用。她也說，對所有同仁都是無罪推論，但會依規定送政風調查。
台中市政風處長林煥淳說，已立案調查中。該家飯店表示，飯店向來以合法合規經營為首要，亦會積極配合市府稽查作業，務求符合法規要求。
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