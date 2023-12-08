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最恐怖車站有解 汐科站增出口114年完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「汐科站改善工程」正式開工，將增設中段出口，預計114年5月完工。 圖／觀天下有線電視提供
「汐科站改善工程」正式開工，將增設中段出口，預計114年5月完工。 圖／觀天下有線電視提供

在網路上被評為超恐怖車站的汐科火車站，終於有救了，一直以來汐科站因為月台實在太窄，當火車站快速通過真的好危險，再加上現在一天就有2萬人進出站，通勤時間人潮爆滿、險象環生，好消息是，汐科站增設出口暨站體改善工程」，今（8）日正式開工，將增設中段出口，預計114年5月完工。

交通部長王國材表示，汐科火車站站體狹長，南北兩側出入口距離達565公尺，且月台狹窄，旅客很不方便也危險，所以，這次會在南北站中間再設一個出口，那加開出口工程並不是加幾個欄杆、隨意打穿幾個開口這麼簡單。還牽涉到消防及建築法規的問題，尤其該工程是「穿著衣服改衣服」，每日只能在夜間施作3小時，其中的協調工作非常不容易，如今終於有了成果。

立法委員賴品妤指出，汐科站由於早期規劃不佳，無法應付人口成長後的人流，被評為「全台最恐怖車站」。南北兩側入口狹長、月台狹小，民眾每日搭車都彷彿是一場試煉，甚至得跑百米衝進站，造成重大的安全問題。這次與立委沈發惠、新北市議員周雅玲、張錦豪共同爭取到「汐科站改善工程」，非常的感動。

新北市議員張錦豪說，汐科火車站為人詬病的就是站體非常狹長、月台寬度不足，今天很高興汐科站改善工程動工，增加中間站體的出口、以及月台拓寬等相關改善工程，希望完工後，能提供通勤族更安全舒適的環境。

現場來賓們也拿香祭拜祈求工程順利，接著拿起金鏟子進行動土儀式，宣告汐科站增設出口暨站體改善工程正式開工，工程總經費7539萬元，施工期18個月，預計在114年5年完工。

火車站 新北 賴品妤 王國材

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