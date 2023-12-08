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國家兒童未來館全靠蘇貞昌？劉和然：20年終於往下走

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
今文化部舉辦國家兒童未來館建築師徵選成果發表活動，新北副市長劉和然（左起）、文化部長史哲、行政院副院長鄭文燦、行政院前院長蘇貞傷、立委張宏陸、蘇巧慧等人出席。記者張曼蘋／攝影
今文化部舉辦國家兒童未來館建築師徵選成果發表活動，新北副市長劉和然（左起）、文化部長史哲、行政院副院長鄭文燦、行政院前院長蘇貞傷、立委張宏陸、蘇巧慧等人出席。記者張曼蘋／攝影

新北市特專三用地位在四鐵交會點，還設客運轉運站，多年來卻只能當停車場，2021年核定「國家兒童未來館」。行政院副院長長鄭文燦、文化部史哲、立委張宏陸、蘇巧慧等人出席均感謝行政院前院長蘇貞昌。新北副市長劉和然則強調，「新北絕對幫忙到底，也代表侯市長來謝謝，經過20年終於往下走」。

今文化部舉辦國家兒童未來館建築師徵選成果發表活動，鄭文燦表示，等待是值得的，從2004年的大劇院到現在，謝謝蘇貞昌在2017年文化部重啟這個方案後，納入文化科技專案，去年把3.3公頃，公告現值就238億、新版特區最好的地留給孩子，鄰近的日本、韓國、新加坡也有類似的兒童博物館，讓台灣可以走向未來。

史哲表示，一上任就接到這個重擔，事實上壓力很大，期間蘇院長時常打電話關心，張宏陸也是常常關心，兒童是大家的下一代共同關注，雖然選戰這麼激烈，但似乎都沒有煙硝味，蘇院長一直交代，希望未來不只是一個圖書館，這其實是最大的壓力。

張宏陸則說，他為這個館打拚十幾年，為了讓市民未來有可以親近的地方，要蓋最好的讓台灣人都可以來，成為24小時都可以來。張宏陸致詞中多次感謝蘇貞昌，隻字未提新北市府。

劉和然則強調，這個館受惠最多是板橋，謝謝蘇前院長、也是老縣長定下來，這個是侯市長一定親自到的活動，所以他代表侯前來，侯對這案子很關心，謝謝中央收回來自辦，立委跟中央一起合作，一切從專業上處理，而新北絕對幫忙到底，責無旁貸，因此代表侯來謝謝，經過20年終於往下走。

國家兒童未來館位於板橋新板特區，面積約3.3公頃，緊鄰台鐵、高鐵、捷運板南線及環狀線。現況主要為臨時平面停車場，委託新北市政府經營，停車位汽車271席及機車2365席、客運臨停區，其餘為綠地。

新北副市長劉和然上台表示，這是市長侯友宜很關心的案子，新北絕對幫忙到底，也代表侯市長來謝謝，經過20年終於往下走。記者張曼蘋／攝影
新北副市長劉和然上台表示，這是市長侯友宜很關心的案子，新北絕對幫忙到底，也代表侯市長來謝謝，經過20年終於往下走。記者張曼蘋／攝影
文化部今再板橋車站B1地下街辦理「國家兒童未來館建築師徵選成果發表」。記者張曼蘋／攝影
文化部今再板橋車站B1地下街辦理「國家兒童未來館建築師徵選成果發表」。記者張曼蘋／攝影
今文化部舉辦國家兒童未來館建築師徵選成果發表活動。記者張曼蘋／攝影
今文化部舉辦國家兒童未來館建築師徵選成果發表活動。記者張曼蘋／攝影

張宏陸 文化部 蘇貞昌 史哲

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