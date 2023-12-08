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松山機場住戶忍受噪音限高 議員籲減少房屋稅 蔣萬安允諾評估

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
以松山機場跑道為中心的三公里建築物會有限高。本報資料照片
以松山機場跑道為中心的三公里建築物會有限高。本報資料照片

台北市松山機場周邊三公里的建築物，受到國民名航組織規定，而有限高、限建，且中山、北松山整區都為噪音防制區，影響居民生活品質，就連都更都相當困難，北市議員顏若芳認為，應比照桃園市以地方稅回饋桃園機場周邊的房屋稅減免七成。對此，台北市長蔣萬安允諾三個月內會評估、研究相關報告。

依照現行法規，以松山機場跑道為中心的三公里建築物，會依照地勢，限高90公尺。不過，顏若芳查詢，松山機場三公里之外的下埤里，建築物限高只能到27公尺，當地又以長者居多，即使房屋老舊也無法都更，此外，松山機場在疫情前，每五分鐘就有一架班機畫過上空，起降的聲音嚴重影響到生活品質。

顏若芳說，交通便捷的松山機場，替北市創造許多競爭力多，但是居民卻得承受擾人的噪音及限建後果，雖然財政局曾回覆，航空噪音防制區調降一級，受惠有2.8萬戶，但僅是「調高再打9折。」認為應該比照桃園市，針對航空噪音防制區第二級、第三級，以房屋街道等級調整率核計房屋現值，七成核計房屋稅。

蔣萬安表示，研究相關報告之餘，也會發函交通部，補貼房屋地價稅等多方管道，照顧到在地居民。

松山機場 噪音 都更 蔣萬安

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