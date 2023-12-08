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都市計畫區閒置土地雜草逾60公分 縣府開罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府不讓都市計畫區公私有閒置土地、道路成為髒亂點，影響環境整潔及城市形象，公告規定都市計畫區內閒置公私有閒置土地、道路雜草長度逾60公分者，裁罰所有人及道路管理人，今年已開罰10件，共計16800元罰緩。記者尤聰光／攝影
台東縣政府不讓都市計畫區公私有閒置土地、道路成為髒亂點，影響環境整潔及城市形象，公告規定都市計畫區內閒置公私有閒置土地、道路雜草長度逾60公分者，裁罰所有人及道路管理人，今年已開罰10件，共計16800元罰緩。記者尤聰光／攝影

台東縣政府不讓都市計畫區公私有閒置土地、道路成為髒亂點，影響環境整潔及城市形象，公告規定都市計畫區內閒置公私有閒置土地、道路雜草長度逾60公分者，裁罰所有人及道路管理人，今年已開罰10件，共計16800元罰緩。

環保局表示，未限期改善者，可依據廢棄物清理法罰款1200元至6000元；統計今年至11月底止，計受理251件，完成改善207件，改善率達82.5％，違規裁罰10件，罰款合計16800元，其中1件因遲未改善而遭罰款2次，分別祭出2400元及3600元罰單

台東的美麗景色，吸引國內外許多好朋友造訪，可當市容出現許多雜草叢生景象，會讓美麗景物失色，更影響環境、外來訪客評價，縣環保局常接到相關陳情，為改善去年公告規定都市計畫區內閒置公私有閒置土地、道路雜草長度逾60公分者，裁罰所有人及道路管理人。

環保局表示，稽查人員除接獲檢舉執行稽查，也會定期巡查，如經測量雜草長度超過60公分者，即進行定位及查詢土地所有人及道路管理人，並通知限期修剪改善。呼籲在都市計畫區內閒置公私有土地所有人，請定期修剪雜草及清除夾雜的垃圾。

台東縣環保局表示，稽查人員除接獲檢舉執行稽查，也會定期巡查，如經測量雜草長度超過60公分者，即進行定位及查詢土地所有人及道路管理人，並通知限期修剪改善。記者尤聰光／攝影
台東縣環保局表示，稽查人員除接獲檢舉執行稽查，也會定期巡查，如經測量雜草長度超過60公分者，即進行定位及查詢土地所有人及道路管理人，並通知限期修剪改善。記者尤聰光／攝影

都市計畫 台東 廢棄物 罰單

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