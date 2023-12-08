淡北道路 蔣萬安：交維有共識才動工

橫跨雙北的淡北道路北市端預計2026年動工，新北市府須提北市端交通維持計畫，先前被北市府退回7次，新版補充內容至今未出爐，議員質疑，如果交維跟配套沒落實，北市端就應暫停，寧可「做一半」，也不要犧牲居民權益，再現塞車惡夢。市長蔣萬安要求新北年底提交維計畫，有共識才會施工。新北新工處也承諾交維通過後，才會進入北市施工。

昨市政總質詢最後一天，議員林延鳳準備白板，寫上3個議題要蔣萬安表態，其中一項是「淡北道路新北市相關處置」目前滿意與否？蔣認為題目不完整，加上「淡北道路新北市接下來所提出之交維計畫相關處置」，林延鳳再問滿不滿意，蔣萬安表示，要等新北市提出交維計畫，才能知道滿不滿意，「難道你不看預算書就來表決嗎？」

林延鳳指出，交通局曾指出交維計畫通過才能動工，新北拖延一年多未交，原要拖到明年，又發新聞稿改稱年底前；新北工務局8月稱與北市談好合作，包含施工及完工配套措施，結果北市交通局不知情；不等淡江大橋完工銜接台61、關渡新橋銜接台64及洲美快速道路分流可行性評估完成，就直接開工。

交通局長謝銘鴻回應，洲美快速道路分流可行性評估已經招標，若預算通過即可執行，北市沒有權力審查新北交維計畫。

謝銘鴻回應，交維是動工的前提，一定要通過才可以放心施工，不會影響在地居民。這幾個月來，北市與新北多次電話、開會溝通，因為流量調查兩年做一次，新北近期已做完最新流量調查，並說12月可送來，比預期還早。另外，一般市區道路是以D級作為追求標準，未來北市督導儀控時，適度開放流量進入大度路。

新北新工處長王益翔說，12月底就會送淡北道路交維計畫給北市府，還要審查時間，也會再辦地方說明會；北市端規畫新北淡水區往台北方向，由原本兩個車道束縮成一個車道，還會搭配紅綠燈，會控制車流不讓淡水車流瞬間匯進大度路，確保大度路維持在當初與北市共識的D級服務水準，雙北交通局也都保持聯繫，即時監測及調節。