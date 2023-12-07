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七大寇名單爭議再起 新北綠議員不滿市府不派員會勘

中央社／ 新北7日電

新北市議會9月間傳有七大寇爭議，民進黨7名議員被市府列名不派官員出席會勘的名單，曾引民進黨團聲明表達不滿；今天審查工務局預算再起爭議，工務局長祝惠美承諾檢討改善。

新北市議會民進黨團9月8日發布新聞稿，針對近來網路上流傳新北市政府「七大寇」民進黨市議員名單，議員辦理會勘、索取資料及補助建議款上，會遭到官員抵制或拒絕的爭議表達不滿。

民進黨團批評，被列黑名單好像是重返威權時期，把市政問題變成政治化，市府成為忙於參選總統的新北市長侯友宜鬥爭工具。

議會今天進行工務局113年度預算二讀審查時，民進黨團總召鄭宇恩再度針對「七大寇」爭議提出批評。

她表示，洽公旅費及公務車油料費等預算，工務局等單位因議員的不同而不出席會勘，既然油料等費用都省下來了，這些預算應予刪除；她強調，官員不出席會勘的問題已從日前總質詢時講到現在，都未改善。

民進黨議員黃淑君表示，任何市政不能有政治考量，應秉持行政中立，何況很多重大會勘不出席，會造成基層公務人員無法召集其他局處共同會勘來解決問題，將降低行政效率，因此，她也主張刪除部分預算；民進黨議員張錦豪表示，目前知道官員不出席的是7名議員的會勘，不知道還沒有第8名。

國民黨議員周勝考緩頰表示，官員不出席會勘，這對議員權責是不好的，工務局應深加檢討，他也好奇「七大寇」是誰，媒體報導為何會知道有這7人。他笑說，報紙下次報導可以加他，也就是7+1人。

祝惠美答詢表示，沒有派員出席會勘時，是因為不是工務局的主要業務，何況當時都有請假，後續也有依里長等相關人員意見進行改善，並把改善情形回報議員；針對會勘出席問題，她承諾會檢討改善。

議員 民進黨

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