紓解雙北交通壓力 捷運中和光復線 爭列優先路網計畫

新北雙和大秀朗地區人口密集，立委林德福昨邀相關單位簡報捷運中和光復線進度。新北捷運局說，已配合交通部修正優先路網計畫送審；台北捷運局表示，該路線服務雙和成功路及北市南區，可疏散大巨蛋人潮，透過站位調整讓到二殯的旅客能順利轉乘。

中和光復線全長3.1公里，全線地下化，為中運量系統，從新北秀朗橋站到公館、光復南北路、內湖至環狀線北環段終點站劍南路，該線原稱為南北線，因光復南路與松山新店線信義線轉乘不易，機廠預留地及部分車站已開發，無法取得用地，基隆路有高架橋及排水箱涵，須辦理二階段環評等原因終止推動。

新北市府評估，中和光復線行經人口稠密區，可與新北環狀線、松山新店線轉乘具推動價值，改以中和光復線續推動，初估經費498.19億，在今年4月提報整體路網評估報告至交通部。

林德福說，他長年爭取中和光復線，希望舒緩雙北交通壓力，透過協調會凝聚共識，列入優先路網計畫，未來還有可行性評估及綜合規畫程序，會全力爭取協調。

新北捷運局說，原則會先沿用原本南北線規畫，經台灣大學辛亥路、基隆路到光復南路，與捷運站國父紀念館銜接轉乘，後續將做進一步研究，延伸至北市境內長度約4.9公里，總長8公里。

交通部說，原則上支持中和光復線工程，後續由中央地方共同合作推動。北市自來水事業處說明，成功路下的2條自來水管線連接雙北，已做好工程配套措施，不影響捷運施工。

新北市議員許昭興表示，這條線等了20多年，希望不要選舉過了進度就慢下來，該路線可有效解決成功路壅塞困境。市議員連斐璠說，地方不斷反映要多一條捷運的急迫性，聽到消息很開心，但未來還有很長路要走。