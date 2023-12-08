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人行環境改善招標 蘆洲國小周邊 打造全齡無礙空間
新北市蘆洲國小鄰近湧蓮寺，商圈人潮擁擠，周邊人行道狹窄、障礙多，學生上下學可能與車爭道。市府斥資7601萬元推動「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程」昨公告上網招標，將在周邊打造全齡無障礙空間，改善老舊商圈環境。民代建議，人行道除寬度要夠，也要能完整串連學校、捷運、商圈，考量使用習慣，才能真正符合需求。
蘆洲國小周邊中正路、忠孝路、中央路、復興路每逢上下課尖峰時段，車流、人流交織，現在雖有人行道，但寬度不足，又有障礙物，不少民眾走到馬路上，讓人看了膽顫心驚。
工務局今年與蘆洲國小等單位舉辦「街道設計派對：一起玩、一起走！」工作坊，鼓勵孩子發想改造人行環境，民眾最有感問題是人行步道過窄，有部分人行道中斷，且步道不夠平整。
養工處指出，市府推動「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程」，將針對蘆洲國小中正路、忠孝路、中央路、復興路改造。規畫老舊道路整建，並解決行人通行障礙，優化通學、通勤步行路網，打造全齡無礙環境，翻轉老舊市容、商圈形象，也將整併設施帶、停車彎及電纜下地，讓環境更友善。
市議員顏蔚慈指出，周邊人行環境改善歷經多次說明會，地方反映最主要問題是人行道寬度不足，也要串連捷運站，市府要做好規畫，別花大錢做一條大家不願走的路。市議員黃桂蘭說，蘆洲國小交通壅塞，依照市府目前規畫，可讓學生上下課更安全，周邊攤販眾多，施工時間要避開尖峰，要做好相關交通維持工作，才能順利度過施工期。
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