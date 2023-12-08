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江翠重劃人口增 評估校舍改建

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北板橋國光國小為新、舊社區交界，周邊有國光公園及環河公園。記者張曼蘋／攝影
新北板橋國光國小為新、舊社區交界，周邊有國光公園及環河公園。記者張曼蘋／攝影

新北板橋江翠北重劃區新建案林立，預估3至5年內有上萬人入住，孩童就學需求增加，當地國光國小校舍老舊，教室空間難再增加。地方長期爭取校舍改建，希望共構地下停車場。市府表示，正請校方評估未來中長期學生增加狀況，若啟動校舍改建計畫，會同步評估共構地下停車場可行性。

國光國小地理位置為新、舊社區交界，周邊有國光公園及環河公園，使用人數多。新北交通局表示，2017年曾進行可行性評估，停車需求收入無法支持停車場工程經費，財務不具可行性，另查基地周邊尖峰時段停車需供比1.18，會評估共構，教育局協助校方盤查校園空間，待啟動校舍改建計畫，將評估共構地下停車場。

國光國小學生數109學年度612名、110學年度693名、111學年度788名、112學年度787名。教育局表示，因應學校周邊建案增長、人口增加，有協助校方盤查校園空間，短期內尚可因應就學需求，也補助該校校舍整建評估經費，持續評估未來中長期學生成長走勢。

市議員黃淑君認為，江翠重劃區新建物多，移入人口多為年輕家庭，未來校舍空間恐不敷使用，該處位板橋社後地區，舊社區巷道狹小，停車空間不足，將爭取興建校舍並共構地下停車場。

市議員林國春表示，重劃區人口增加，國光國小正評估校舍改建可行性，另外華江一路旁、重劃DE區的文中小預定地，是作為莒光消防分隊臨時廳舍，在校舍尚未建設前，只能先鼓勵以江翠國中小為主要就讀學校，分散需求，會持續爭取在江翠北側儘速建設學校。

教育局表示，新北市幅員大，各地發展情形不一，近年林口、淡水等地因都市重劃，帶動人口移入，考量重劃區尚在發展階段，人口有成長潛勢，將持續觀察各區域學齡人口變化及校舍空間，滾動式評估增置教育資源，紓解在地就學壓力。

停車場 重劃區

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