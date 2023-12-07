莊瑞雄上節目批工務局長涉貪 新北反嗆公然誹謗還硬拗

民進黨立委莊瑞雄前日晚間於電視政論節目上批評「新北工務局長涉貪被抓走」，引發討論。新北工務局批評，莊於市府提出強烈抗議後才透過製作單位轉達「口誤」而未公開道歉，呼籲莊應該拿出政治人物風骨負責，而非躲在製作單位後面硬拗，已保留法律追訴權。

市府指出，莊瑞雄5日晚間於談話性節目中批「侯市長任內工務局局長涉貪被抓走，圖利業者40億」，這是公開散布子虛烏有的假訊息，但莊昨神隱未上節目，僅透過主持人轉達是「口誤」，企圖避重就輕，「大街罵人、小巷硬拗」，毫無誠意。

工務局指出，新北市政府升格以來，市長侯友宜上任後，歷任工務局長並無任何因涉貪案件遭司法機關偵辦，莊瑞雄在節目中信口開河，除已涉及刑法第310條誹謗罪，最高得處以1年以下有期徒刑外，也已嚴重侵害工務局局及歷任局長名譽，市府已保留民刑事追訴權利。

工務局提到，莊瑞雄透過節目指稱「圖利業者40億」一案，不要故意穿越時空、偷換概念，該案事由時間點早在2013年核發使用執照前，與2018年才當選的侯友宜毫無關聯，莊卻移花接木、混淆視聽，企圖透過打擊市政府，達到操作目的。該案當事人也早已離職，目前仍由台北地方法院審理中，尚未有定論，工務局尊重司法，期盼毋枉毋縱。