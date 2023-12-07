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優化體育教學課程 淡水坪頂國小校長示範公開課

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水坪頂國小舉辦教學活動設計，由校長歐亞美重啟以前年輕時期體操選手的身手，一起參與示範活動。圖／紅樹林有線電視提供
淡水坪頂國小舉辦教學活動設計，由校長歐亞美重啟以前年輕時期體操選手的身手，一起參與示範活動。圖／紅樹林有線電視提供

配合12年國教新課綱，讓國小學童可以跨領域的學習，針對偏鄉小學在體育課教學上，有更創意的變化，臺師大中小學教師專業發展人才培訓輔導計畫研發觀課工具，在淡水坪頂國小舉辦教學活動設計，由校長歐亞美重啟以前年輕時期體操選手的身手，一起參與示範活動。

坪頂國小校長歐亞美表示，過去國小體育課，都會有非專科教師任教的情況，導致體育課變成一般的活動課，透過體育模組化教學，讓非專科老師對於體育課有更精進的教材，並且讓孩童學習時，同時融合體育專業與趣味性，減低受傷機率，透過活動體驗，規則講解讓體育課變的更好玩，也實際的達到體育專長教學目的。

校長歐亞美指出，以體操項目引導學生學習「平衡」與「滾翻」的動作，並能結合生活經驗與故事串聯。透過肢體展現動作美感及故事表達思想、創意與動作技巧，進行形成一套地板組合動作。再經由小組討論與發表，結合生活經驗與故事串聯，發展出一套地板動作，以開創出不同的形式動作與展現個人運動潛能，達到精進與發展運動技能的目標，讓體育課變得更有趣、孩子上課很快樂。

體育 小學 淡水 偏鄉

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