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淡水新興里綠帶遊具重整啟用 營造祖孫同樂公園

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興里的中山北路綠帶公園遊具設施更新正式啟用，許多的銀髮長輩以及幼兒園小朋友都到場參與，玩得非常開心。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里的中山北路綠帶公園遊具設施更新正式啟用，許多的銀髮長輩以及幼兒園小朋友都到場參與，玩得非常開心。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區新興里的中山北路綠帶公園因為遊具設施老舊損壞，使用乏人問津，在新北市議員陳偉杰爭取補助經費，區公所及里長協助下，將公園設施更新，今(7)日正式啟用，許多的銀髮長輩以及幼兒園小朋友都到場參與，並且玩得非常開心。

市議員陳偉杰表示，過去這一塊綠帶是一座當地人運動休閒的好所在，公園內包含兒童遊戲場及成人體健設施，但因部分設備年代久遠，體健設施及兒童遊具均有鏽蝕與損壞之情形，為使遊憩民眾能有安全無虞的休閒環境，爭取經費將其改善，對面還有威爾森籃球場，並且搭配一旁里長先前設施的可愛公仔，更是能夠將整座綠帶公園，打造的更完善。

淡水區長巫宗仁表示，在公園裡的兒童遊戲場特別挑選一組包含攀爬設施與溜滑梯組合的特色遊具，讓遊戲選擇更多元，也藉由色彩鮮艷的無縫地墊讓遊戲場域更豐富，為年長者提供活動筋骨的體健設施，伸展等活動。

新興里長吳錦泉說，周邊社區林立人口密集，公園及綠帶空間為民眾休閒遊憩及午後悠閒散步的熱門場所，由淡水區公所規劃出有特色、豐富且能讓不同年齡層同樂的公園，剛好一旁就是主題公仔，也讓這一條綠帶公園更加富豐且功能完整。

淡水 陳偉杰 溜滑梯

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