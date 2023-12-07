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整理邊坡綠美化 汐止鄉長里呵護60株櫻花樹

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鄉長里長江街邊坡，里長、義工用心維護，希望櫻花樹長大，可以就近賞花。圖／觀天下有線電視提供
汐止區鄉長里長江街邊坡，里長、義工用心維護，希望櫻花樹長大，可以就近賞花。圖／觀天下有線電視提供

汐止區鄉長里在長江街一帶，有一大片的邊坡，在今年初里辦公處申請了60株的櫻花，種在沿線的綠地上，這段時間也澆花並且施肥，雖然，還趕不及明年開花，不過，里長、義工還是用心維護，希望櫻花樹長大，可以就近賞花

鄉長里長陳志勝指出，之前在里內長江街兩個涵洞中間的高速公路邊坡，有向立委賴品妤服務處申請了櫻花，經過大半年的時間，櫻花也漸漸的長大，不過，雜草長的快，除了請公所協助之外，也會自己出錢出力整理，目前櫻花都成長的不錯。

一大片的邊坡整地整頓後，種了一整排的櫻花樹，而一旁還有紅竹等植物，種花容易維護難，里長陳志勝會不定時來做修剪拔草，當然，最難顧的是櫻花，里民說，都有看到里長在整理，環境變好，現在還種了櫻花，很期待花開，到時候就可以賞花。

陳志勝表示，一直都有持續的在做里內綠美化的工作，修剪澆水施肥等等，雖然，種花不是很專業，但是種了之後都有請教園藝的朋友，尤其櫻花也要注重施肥，要澆在櫻花的周邊，這樣花才開的好，快快長大。

櫻花 賞花 綠美化

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