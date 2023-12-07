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樂當「跪婦」除草 汐止城中里2志工得銀心獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區城中里兩位志工獲頒新北市政府志工銀心獎，服務時數超過1200小時的他們說，還要繼續做下去，往金心獎邁進。圖／觀天下有線電視提供
汐止區城中里兩位志工獲頒新北市政府志工銀心獎，服務時數超過1200小時的他們說，還要繼續做下去，往金心獎邁進。圖／觀天下有線電視提供

汐止區城中里連續幾年獲得里環境認證五星級，志工們付出不少心力，包括打掃環境、種花綠美化，夏天到了澆水更是大功程，還有幾乎都是跪著在拔草，不過，志工們都不喊累，所以，在今年有兩位志工獲頒新北市政府志工銀心獎，服務時數超過1200小時的他們說，還要繼續做下去，往金心獎邁進。

拿著前幾天才剛從新北市政府拿回來的獎狀還有銀色別針，2位志工都好開心，汐止區城中里除了建成路，在基隆河步道往茄苳溪步道沿線，這幾年更是種了不少花草樹木綠美化，包括五顏六色的仙丹，還有紫薇、軟枝黃蟬等等，打造成城中里的後花園，讓每天早上黃昏散步休閒的民眾都有花可以欣賞，不過，里長只有一雙手，這麼多植栽可顧不來，幸好都有這群熱心志工，為環境付出己經十幾年，從義工到後來上完課後當志工，其中兩位高徐月娥及高全財，志工服務時數都己經破1200小時，獲頒新北市績優志工的銀心獎。

城中里志工高全財說，本來都是當義工，後來有一次自強活動的時候，里長突然說要不要受訓當志工，後來去上課開始當志工，也很樂意為居住環境付出，里長說要做什麼就配合去做，就是一直做下來，才有今天拿到的銀心獎，而且也很喜歡當志工，和有志一同的人一邊整理環境一邊聊天，歡笑中讓環境變好，雖然，有時候做的很辛苦，但是聽到里民的一句稱讚就覺得很值得，也會繼續做下去，下次希望能夠拿到金心獎。

城中里志工高徐月娥表示，從廖里長當選後一直當義工到現在，做的很開心，還認識很多志工朋友，當志工都幫忙做社區環境整理、植栽修剪、澆花等等什麼都要做，還有就是當跪婦，就是跪著拔草，但是為了環境好很願意做，志工這份工作，會繼續做下去。

城中里長廖福賢指出，看到兩位里內志工領了新北市政府績優志工銀心獎真的很替他們高興，因為，如果沒有這些熱心的志工，里內要推動環境這個區塊根本就沒辦法做，真的很感謝他們，他們真的辛苦，要挖水溝、趴在地上在拔草，這些都很辛苦。

義工 汐止 綠美化

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