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汐止警防竊打詐見成效 提升見警率偵破兩竊案

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止分局派遣制服員警在中正市場外舉牌巡視提升見警率，並將涉嫌竊取香水之陸嫌(女、66歲)及竊取衣物之陳嫌(女、62歲)，依竊盜罪嫌(函)送士林地檢署偵辦。圖／觀天下有線電視提供
汐止分局派遣制服員警在中正市場外舉牌巡視提升見警率，並將涉嫌竊取香水之陸嫌(女、66歲)及竊取衣物之陳嫌(女、62歲)，依竊盜罪嫌(函)送士林地檢署偵辦。圖／觀天下有線電視提供

汐止區中正市場為傳統菜市場，每逢假日人潮眾多，卻有竊嫌心存僥倖動起歪腦筋，店家及民眾深受其害。因此，警分局每日派遣制服員警在中正市場外舉牌巡視提升見警率，並將涉嫌竊取香水之陸嫌(女、66歲)及竊取衣物之陳嫌(女、62歲)，依竊盜罪嫌(函)送士林地檢署偵辦。

為加強中正市場防詐、防竊之作為事項及宣導，除製服警察舉牌巡視提升見警率外，另由偵查隊派遣便衣刑警在市場周邊察看可疑對象，加強盤查。11月中旬分局偵查隊、汐止派出所專案偵處，會同里長、市場自治會至現地辦理會勘研擬對策，同時也輔導攤商增設商家監視器，以利防範竊案發生並於案件發生時始能有跡可循。

汐止警分局於11月22日及27日分別受理兩案攤商遭竊案，22日上午9時許在中正市場內經營五金行之蔡女(76年次)遭竊香水一瓶99元、市場內販售衣物之賴男(71年次)亦於27日至所報案聲稱於112年2月間及11月20日11時許遭同一名不明女子至店內行竊內襯上衣及褲子損失近新台幣2千餘元。汐止所員警受理上開案件後利用店家提供之監視器畫面鎖定犯嫌，並層層過濾追查犯嫌之身分，於11月30日陸續通知犯嫌到案，在警詢竊取香水之陸嫌(女、66歲)及竊取衣物之陳嫌(女、62歲)二位犯嫌後，雖竊嫌均有意賠償店家，惟竊盜案屬非告訴乃論，警方全案仍依竊盜罪嫌(函)送士林地檢署偵辦。

有鑑於年關將近，民眾至市場採買年貨情況亦可預期人潮擁擠，警方12月起至過年期間仍將全力防範各種竊案之發生，並持續編排勤務加強宣導防詐、防竊，亦請民眾能提高警覺性預防各項危害的發生。

汐止 竊盜 監視器

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