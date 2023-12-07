永和再增1條捷運線有譜？新北：已送路網計畫報交通部

雙和大秀朗地區人口密集，立委林德福今邀相關單位簡報捷運中和光復線進度。新北捷運局說，已配合交通部修正優先路網計畫送審；台北捷運局表示，該路線可服務雙和成功路及北市南區，可疏散大巨蛋人潮，透過站位調整讓到二殯的旅客能順利轉乘。

中和光復線全長3.1公里，全縣地下化，為中運量系統，從新北秀朗橋站到公館、光復南北路、內湖至環狀線北環段終點站劍南路，該線原本稱南北線，因光復南路與松山新店線信義線轉乘不易，機廠預留地及部分車站已開發，無法取得用地，基隆路有高架橋及排水箱涵，須辦理二階段環評等原因終止推動。

新北評估，中和光復線行經人口稠密區，可與新北環狀線、松山新店線轉乘，具有推動價值，故改以中和光復線持續推動，初估經費為498.19億元，並在今年4月提報整體路網評估報告至交通部。

林德福認為，他長年爭取中和光復線，希望能夠舒緩雙北的交通壓力，希望透過協調會達到共識，列入優先路網計畫，未來還有可行性評估及綜合規畫的程序，他也會全力爭取、協調，盡快通過。

新北捷運局表示，原則上會先沿用原本南北線規畫，經台北大學辛亥路、基隆路到光復路，與捷運站國父紀念館銜接轉乘，後續將做進一步研究，延伸至北市境內長度約4.9公里，總長8公里。

台北捷運局指出，該路線延伸可服務到中永和成功路地區，及北市南區的民眾，評估終點站可設在光復國小旁，除可疏散大巨蛋人潮，考量一殯停用，人潮將轉移到二殯，認為可透過調整站位，讓需要到二殯的民眾轉乘，希望交通部能先核定此路網，新北才能做後續相關規畫報告。

交通部則說，原則上支持促進中和光復線，後續會由中央地方共同合作推動。北市自來水事業處說明，成功路下的2條自來水管線，負責連接雙北，已做好工程配套措施，不會影響捷運施工。