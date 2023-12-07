大都會公園入場樓梯窄難疏散 市府拓寬工程明年8月完工

新北大都會公園近來活動一到就人潮爆滿，但往來市區的越堤樓梯卻不夠寬，也沒無障礙通行空間，新北高灘處規畫改善工程，除拓寬及增設無障礙坡道外，也加入美化工程，打造入口廣場；工程本月開工，預計明年8月完工啟用。

大都會公園過去活動不少，包含新北燈會、春紛節、河海音樂祭等大型活動，也都廣受好評，但民眾反映，最靠市區的捷運三重站一帶的入口處樓梯過陡過窄，也沒有無障礙坡道，要跨越堤防到公園內較為不便，年節人潮一多，通行更為困難。

高灘處科長陳樺蓁回應，這幾年活動愈來愈熱鬧，不只是人潮多，也有娃娃車及輪椅需求，因此規畫「二重疏洪道A2三重站入口牆面意象美化工程」工程，讓民眾通行更安全舒適。另外也會協同交通局，取消入口處車格設民眾停等區，以及拓寬斑馬線。

高灘處說明，該工程已於已於12月開工，拓寬及優化既有階梯至3.5公尺及增設寬度1.6公尺的無障礙坡道，提升人潮動線疏散量能，也加強整合市區至新北大都會公園越堤動線，將可改善既有階梯狹窄空間不足問題，也新增市區入口廣場，以便遊客到熊猴森樂園及新北大都會公園。

新北市議員王威元表示，過去就注意到問題，今年燈節也接獲民眾陳情，並安排會勘爭取拓寬，如今終於動工，希望能早日建成方便民眾進出。他建議，堤防有些地方尚未美化，甚至有雜草，其實可多增添裝置藝術或宣導圖文，讓整體更加美觀。

高灘處長張修銘表示，新北大都會公園近年活動也很豐富，這次於三重區水漾路一段及捷運路口的堤坡展現公園全區地景輪廓，運用鋼板鏤刻方式呈現藍綠帶紋理以形成印象疊圖的視覺主軸，並設置LED點狀與線狀照明，展現堤坡入口在夜間之景觀特色，將作為入口視覺意象。