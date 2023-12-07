獨／填問卷拿折抵券卻遭攤商拒收…民眾氣炸 新北市市場處回應

新北市市場處上月25、26兩天在三峽的公有市場做市場改建問卷調查並須填寫個資後，可兌換市場50元折抵券，但民眾拿折抵券卻遭攤商拒收，於臉書怒批被騙個資。市場處承認為官方製作折抵券，議員林銘仁批評公有市場做市場調查送抵用券，市場處應該做好完整的宣傳與配套，避免造成民眾困擾。

民眾在臉書「我是三峽人」社團表示，上月25、26兩日有人在三峽公有市場外做問卷問個資並發送50元市場折抵券，券上載明公有市場專用且不找零，期限為本月1至31日，主辦單位有新北市政府及市場處、三峽市場等，但三峽市場全部攤商均不收，該市場自治會又不承認此事與他們有關。

民眾憤怒在臉書表示以折抵券方式詐騙地方市場鄉親個資，是新的詐騙手法？週六日市場人數眾多，上千名個資就輕易被騙。市場自治會會不知情嗎？質疑不是任何人都可以在門口擺攤做市調，是否有串通詐騙個資之嫌。

新北市市場處表示此折抵券確實是市場處製作，為詢問三峽市場改建的民眾意願，折抵券兩千份並已全部發送完畢。

三峽公有市場自治會長也說本月2日已在社群上公告此事，三峽市場共180攤，可能某些攤位未收到訊息，明天將請總幹事再次加強宣導。

議員林銘仁對此表示，公有市場做市場調查送抵用券，就應該做好完整的宣傳與配套，民眾拿到一個用個資換來的抵用券卻不能使用，真的會讓人氣炸，更會讓人質疑這些調查是否為詐騙的方式。

林銘仁說，市場處沒有善盡活動宣傳告知義務，許多攤商至今不知道如何兌換抵用券，因此不敢收，請地方政府在行銷的同時，應該做好配套與宣傳的完整性。